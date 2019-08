Rechtsrutsch nach links

Die Schweiz hat weder ein Zwei­parteiensystem noch eine Koalitionsregierung. Die Wahlen sind deshalb in ihren Auswirkungen kaum mit ­anderen Demokratien vergleichbar. Die SVP als grösste Partei ist international gesehen stark konservativ-rechts, die Linken und Grünen ebenso weit links aussen. Die grössten ­bürgerlichen Mitteparteien CVP und FDP sind die Zünglein an der Waage, aber grenzen sich in fast aller Regel primär gegen die SVP ab.

BDP und EVP haben keine klaren Profile und sind nur in Extremfällen entscheidend. Die CVP unterstützt in der Sozialpolitik meist die linke Seite, doch die FDP braucht für ihre Europapolitik die Linke ebenfalls. Die Linke profitiert somit doppelt, weil es ihr gelungen ist, Sozial- und Europapolitik geschickt so zu ­verknüpfen, dass die SVP allein im Regen steht. Gerade die FDP hat durch die neue Bundesrätin Keller-Sutter eine neue Kategorie von Frührentnern lanciert, um die ­Gewerkschaften beim Rahmen­abkommen zu beschwichtigen.

Die ebenfalls FDP-nahen Arbeitgeber haben bei der zweiten Säule dem uralten linken Ziel, die erste und zweite Säule zu fusionieren, Tür und Tor geöffnet. Die Gewerkschaften verlieren laufend Mitglieder, gewinnen aber fast jeden Konflikt bei der Arbeitsmarktregulierung, der Altersvorsorge, der Energiepolitik oder neuerdings auch bei Steuern und Abgaben, Subventionen, ja sogar bei der faktischen Abschaffung der Marktwirtschaft (hier vor allem dank der Unterstützung der Grünen und ­Opportunisten aus CVP und FDP). Die richtig gerechnete Staatsquote wird sich massiv erhöhen und an die europäische Spitze getrieben. Scheinbar «können wir uns alles leisten».

In den Herbstwahlen sollten wir deshalb ganz im Sinne der Dialektik von Karl Marx auf einen links-grünen Rutsch hoffen, um das Volk endlich aufzuwecken. Denn den Links-Grünen ist eines zugute zu halten: Sie handeln so, wie sie reden, was man von den Mitteparteien nicht sagen kann.