Rassismusstrafnorm – das skurrile Maulkorbgesetz

Gegen diese Gesetzesverschärfung wurde nun das Referendum ergriffen. In einem ersten Entwurf wollten gewisse Parlamentarierinnen und Parlamentarier sogar die Geschlechteridentität in den Text aufnehmen, was sich mit den sechzig (!) Möglichkeiten für die Strafverfolgungsbehörden ziemlich anspruchsvoll gestaltet hätte.

Es geht in der erweiterten Gesetzes­bestimmung nicht nur um Schwule und Lesben, sondern grundsätzlich um die sexuelle Orientierung. Das sexualmedizinische Präferenzmodell der Berliner Charité, an welchem sich die Fachmedizin ausrichtet, bejaht zum Beispiel bei gewissen Konstellationen die Pädophilie als sexuelle Orientierung. Heute erhält ein wegen sexueller Handlungen mit Kindern verurteilter pädophiler Lehrer ein lebenslanges Berufsverbot. Bei Annahme der neuen Rassismusstrafnorm könnte er möglicherweise erfolgreich dagegen rekurrieren, weil sich die beiden Gesetzesartikel gegenseitig aufheben.

Da schliesslich die Rassismusstrafnorm die freie Meinungsäusserung unzulässig beschränkt, wäre es notwendig, diesen Gesetzesartikel telquel aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. An seiner Stelle könnte ein allgemein formulierter Artikel gegen Hass und Diskriminierung in das Strafrecht aufgenommen werden, um so den Schutz für alle und nicht nur für ausgewählte Personengruppen zu gewährleisten.

Es kann nicht funktionieren, Leugner des nationalsozialistischen Völkermords und Erzähler von geschmack­losen Schwulenwitzen mit dem gleichen Gesetzesartikel zu sanktionieren. Dem heutigen Zeitgeist folgend wird es bis zur nächsten Verschärfung nicht lange dauern, damit auch Zweifler an der menschengemachten Klima­veränderung rechtlich belangt werden können.