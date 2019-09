Nun ist es ja wirklich nicht so, dass es argumentativ keine überzeugenden Argumente gegen die abenteuerlich rückständige Denkweise des christlichen Vereins gäbe; wer es aber nicht aushält, diese auf dem friedlichen Pfad zu erörtern, und während der (unbewilligten) Gegendemonstration mit blindem Furor Straftaten begeht, tritt das hohe Gut der Meinungs­freiheit mit Füssen.

Es ist dann schon erstaunlich, dass sich die Zürcher Jungsozialisten am Tag danach zu einer Mitteilung genötigt sahen, in der der Gewaltausbruch gerechtfertigt und überaus dreist auch gleich noch der Polizei (wegen eines «völlig unverhältnismässigen» Einsatzes) angelastet wird. Co-Präsidentin Anna Luna Frauchiger lässt sich so zitieren: «Es kann nicht sein, dass christliche Fundamentalisten in Zürich ihre Hetze verbreiten können.» Hübsche Pointe: Die (bewilligte) und friedliche Gegendemonstration der Juso, wo argumentiert und nicht attackiert wurde, stellten die Junggenossen so selber in den Hintergrund.

Juso legitimiert Gewalt

Meinungsfreiheit à la Juso: für wenige statt für alle. Und natürlich auch nur dann, wenn die andere mit der eigenen Meinung kompatibel ist.

Bedrückend ist auch die Tatsache, dass die Juso damit eine gewalttätige Gruppierung, die von rechtsstaatlichen Prinzipien nicht überdurchschnittlich viel hält, legitimieren – sondern auch noch Meinungen, seien sie auch noch so verschroben, als Verbrechen darstellen. Frauchiger sagt in der Mitteilung denn auch: «Was die Organisatorinnen und Organisatoren des Marsch fürs Läbe fordern, ist keine Meinung. Das ist Sexismus, Homophobie und Queerfeindlichkeit.»

Irritierend ist auch der Boykottaufruf in derselben Mitteilung, doch bitte nicht mehr bei Läderach einzukaufen, weil Jürg Läderach, Inhaber und Verwaltungsratspräsident des Chocolatiers, beim christlichen Verein im Vorstand sitzt. Dass die Forderung «Kauft nicht …» historisch eindeutig konnotiert ist und nicht für Lappalien zu verwenden sein sollte, hätte auch den Juso einfallen können.

Aber wirklich überraschend ist die Geschichtsvergessenheit dann auch wieder nicht bei einer Partei, in der viele Mitglieder grosse Sympathien für die BDS-Bewegung hegen, die Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel fordert.

Was bleibt, ist Bedauern. Dass die Juso, selbsternannt weltoffen, unliebsame Meinungen mit diktatorischem Eifer in die Nähe von Verbrechen stellen, erinnert an dunklere Stunden. Wenn wir in der Schweiz nicht mehr mit provokativen Anlässen – und das ist der «Marsch fürs Läbe» in einer Stadt wie Zürich sicherlich – umgehen können: Dann haben wir ein grösseres Problem.