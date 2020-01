Keine Rückkehr in die Schweiz

Kürzlich wurde in den Medien über drei Westschweizer berichtet, welche sich zwischen 2013 und 2015 nach Syrien begaben und sich dort dem Islamischen Staat (IS) anschlossen. Nach der Zerstörung des Terrorstaates IS gerieten die drei Jihad-Reisenden in Gefangenschaft und sind nun seit geraumer Zeit in einem Gefängnis der kurdisch dominierten Syrian ­Democratic Forces (SDF) inhaftiert. Recherchen lassen vermuten, dass die drei Westschweizer in der grossen Moschee von Petit-Saconnex und in einer tunesischen Quartierbeiz in Genf radikalisiert wurden.