Justizministerin Keller-Sutter will DNA-Fahndung ausweiten

Karin Keller-Sutter will es der Polizei laut den Zeitungen «Ostschweiz am Sonntag» und «Zentralschweiz am Sonntag» vereinfachen, mit DNA-Analysen auf Verbrecherjagd zu gehen. Heute können die Ermittler die DNA-Spuren am Tatort mit einer zentralen Datenbank vergleichen, wo das Erbgut von gegen 200'000 verurteilten Straftätern und Beschuldigten hinterlegt ist. Gibt es eine Übereinstimmung, weiss die Polizei, dass diese Person am Tatort war, und kann diese gezielt befragen.