Jetzt soll die grüne Welle den Steuer-AHV-Deal wegspülen

An den letzten beiden Wochenenden feierten die Grüne und die Grünliberale Partei (GLP) erdrutschartige Wahlsiege in Zürich, Luzern und Baselland. Jetzt wollen beide grünen Wahlsieger die derzeit wichtigste politische Vorlage abschiessen: den Steuer-AHV-Deal, den das Bundesparlament gezimmert hat. Beide Parteien beschlossen am Samstag klare Nein-Parolen zur sogenannten STAF-Vorlage. Die Grünen stimmten in Siders VS mit 93 gegen 10 Stimmen Nein. Die Grünliberalen, die in Wangen an der Aare BE tagen, lehnten die Vorlage mit 94 gegen 27 Stimmen ab. In beiden Parteien gab es auch einzelne Enthaltungen.