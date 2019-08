Heiligtum Bundesgericht

Ja, das muss man. Erstens ist das oberste Gericht im Vergleich zu den USA mit 9 Mitgliedern des Supreme Court viel zu gross und zu verzettelt mit einem Bundesverwaltungs- und Bundesstrafgericht, deren Urteile man an das Bundesgericht in Lausanne weiterziehen kann. Im obersten Bundesgericht allein sitzen sage und schreibe 38 vollamtliche Richterinnen und Richter, also viereinhalbmal so viel wie in den USA. Die allermeisten sind relativ unbekannt und keine Top-Juristen. Sie müssen ja Parteimitglieder sein, um überhaupt nominiert zu werden.

Politisch wichtige Urteile werden in den USA immer vom Neuner-Gremium gefällt, in Lausanne meist durch Untergruppen von fünf mit eben häufigen 3:2-Zufallsentscheiden. Gerade wirtschafts- und vor allem ordnungspolitisch hat unser Bundesgericht in letzter Zeit sehr staatsnah und verwaltungsfreundlich und entsprechend marktfeindlich entschieden. Im aktuellen Fall UBS gegen Frankreichs Steuerbürokratie hat das oberste Gericht im Gegensatz zum Verwaltungsgericht und auf Berufung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung die Amtshilfe entgegen dem Willen von Parlament und Volk ausgedehnt.

Der Euro­päische Gerichtshof ist ein abschreckendes Beispiel für die richterliche Entmachtung der Demokratie

Aber auch im Wettbewerbsrecht ist mit dem sog. Elmex-Urteil das Kartellverbot gesetzwidrig auf vertikale Preisbindungen für Markenartikel mit «relativer Marktmacht» ausgedehnt worden. Und selbst im Wohnungsmarkt hat das Bundesgericht mit faktischen Preiskontrollen bei bestehenden und schrankenlosen ­Anfechtungsrechten bei Neumietern gesetzliche Grenzen überschritten, die jetzt im Parlament wieder mühsam zurückversetzt werden sollen.

Im Kartellrecht scheint das Bundesgericht zum Gesetzgeber geworden zu sein. Das ist eben eine viel schwerere ­Verletzung der Gewaltenteilung als die Kritik eines Richters. Ebenso durchsichtig ist die völkerrechtliche Anlehnung an den Europäischen Gerichtshof oder das Internationale Menschenrechtsgericht. Der Euro­päische Gerichtshof ist ein abschreckendes Beispiel für die richterliche Entmachtung der Demokratie. Es wäre höchste Zeit, das Bundesgericht von Grund auf neu zu organisieren, zu ­verkleinern, aber fachlich zu ver­bessern und so weit wie möglich zu entpolitisieren.