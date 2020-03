Drei Mal Spätfrost in vier Jahren – das ist zu oft

Hysterie um den Klimawandel bringt nichts. Sie hält ihn nicht auf. Gewisse Tatsachen zu verleugnen und Vogel-Strauss-Politik zu betreiben, hilft allerdings genauso wenig. Der Klimawandel findet trotzdem statt. Ich bin bäuerlicher Herkunft. Und kaum jemand arbeitet so nahe an der Natur wie die Bauern. Diese aber konnten in letzter Zeit viel Ungewöhnliches feststellen – und mussten in den vergangenen Jahren auch einiges über sich ergehen lassen.