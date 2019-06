«Die jungen Leute sind heute mutiger»

Arabischer Frühling, Occupy Wall Street, Gilets jaunes, Klimastreiks, jetzt der Frauenstreik in der Schweiz – ist im letzten Jahrzehnt weltweit eine neue Protestkultur gewachsen, Claude Longchamp?

Der Arabische Frühling 2011 markierte in der Tat einen Wendepunkt. Er zeigte, dass es nun für verschiedene gesellschaftliche Gruppen möglich ist, sich für ihre Anliegen unabhängig von klassischen Massenmedien Gehör zu verschaffen. Die Proteste in der arabischen Welt waren jedoch eher eine Welle zugunsten der Demokratisierung als eine nachhaltige Verschiebung des Machtapparats. Ein weitaus zentraleres Moment für die Protestbewegungen geschah meines Erachtens 2016, als Donald Trump zum Präsidenten des USA gewählt wurde.