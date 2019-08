Die Verherrlichung des Natürlichen

Auch natürliche Stoffe können schaden

Es gibt bislang aber keine Beweise, wonach biologisch hergestellte Esswaren einen gesundheitlichen Vorteil bieten. Doch die Vorstellung, dass ein Nahrungsmittel so rein wie die Natur ist, hat dem Biolandbau zu einem Boom verholfen. Der Zeitgeist richtet sich gegen den Einsatz synthetischer Pestizide. Punkto Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in der Nahrung herrscht Nulltoleranz, selbst wenn diese Rückstände im Bereich von Nanogrammen liegen.

Kaum jemand ist sich aber bewusst, dass in Lebensmitteln ganz natürlich unzählige Stoffe vorkommen, die potenziell schädlich sind. Gemäss dem amerikanischen Biochemiker Bruce N. Ames sind 99,99 Prozent aller giftigen und krebserregenden Substanzen in der Nahrung von der Natur gemacht. Kopfsalat etwa enthält mindestens 49 schädliche Substanzen. In Karotten hat es das Nervengift Carotatoxin. Im Kaffee hat es rund tausend chemische Stoffe, von denen viele im Tierversuch Krebs erzeugen. Himbeeren enthalten ganz natürlich eine Reihe von gesundheitlich problematischer Substanzen. «Würden Himbeeren, statt in der Natur zu wachsen, künstlich hergestellt, müssten sie laut dem Lebensmittelrecht verboten werden», schrieben die deutschen Publizisten Dirk Maxeiner und Michael Miersch.

In der Medizin zeigt sich der Hang zum Natürlichen ebenfalls deutlich. Viele Menschen lehnen die Schul­medizin ab, weil sie ihnen zu naturfern erscheint. In Mode sind dagegen Behandlungsmethoden, die als natürlich und ganzheitlich daherkommen, wie Homöopathie oder Chinesische Medizin. Naturheiler geniessen oft mehr Vertrauen als Ärzte mit abgeschlossenem Medizinstudium. Insbesondere die Impfgegner glauben an die Selbstheilkräfte der Natur: Sie fassen Impfen als Störung natürlicher Abläufe auf, die gefährlich für die Entwicklung ihrer Kinder ist.

Diese Zurück-zur-Natur-Bewegung entwickelt sich zu einer Bedrohung des wissenschaftlichen Fortschritts

Die Verklärung des Natürlichen ist ohne Zweifel eine Reaktion darauf, dass unser Alltag je länger, je mehr von Technologien geprägt ist, deren ­Wirkungsweise der Einzelne kaum verstehen kann – Stichwort digitale Revolution. Zu kompliziert und zu bedrohlich erscheinen die immer neuen Innovationen in Sachen ­Biotechnologie und Digitaltechnik. So sucht man Halt beim vermeintlich Ursprünglichen, Einfachen.