Der wandelnde Widerspruch

Die Antwort ist in einer Mischung aus parteipolitischer Strategie und persönlichen Interessen zu suchen. Tatsächlich gelingt es Rösti mit diesem Abstimmungskampf, einen Akzent auf den dritten Themenbereich zu setzen, über den sich die SVP neben der Europa- und der Migrationspolitik definiert: tiefe Steuern und Gebühren. Rösti habe in diesem Bereich seine Handschrift bereits eingebracht, loben ihn Fraktionskollegen. Die Strategie dürfte insofern aufgehen, als das Referendum die Zerrissenheit der ärgsten bürgerlichen Konkurrentin offenlegt: Obwohl der FDP tiefe Gebühren ein Schlüsselanliegen sind, ist sie weit entfernt davon, bei der Energiestrategie mit einer Stimme zu sprechen.

Doch der Urnengang vom 21. Mai offenbart nicht nur bei der FDP, sondern auch bei Rösti selbst ein Glaubwürdigkeitsproblem. Der Energiepolitiker ist gleichzeitig Präsident der drei Lobby­verbände für Wasserkraft, Atomkraft und Heizöl. Deren Interessen widersprechen sich. Swissoil, der Dachverband der Brennstoffhändler, lehnt die Schweizer Klimapolitik ab. Diese ist aber für den Wasserwirtschaftsverband (SWV) von Vorteil, denn die Wasserkraft ist konkurrenzfähiger, wenn fossile Energien stärker besteuert werden. Sie profitiert auch von höheren Preisen, wenn die Atomkraft wegfällt. Für deren Erhalt setzt sich Rösti jedoch als Präsident der «Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz» ein.

Kritik aus den eigenen Reihen

In der Energiestrategie kumuliert sich das Konfliktpotenzial. Der SWV ist für das Reformprojekt, weil die Wasserkraft subventioniert wird. Dessen Präsident Rösti bekämpft es mit seinen beiden anderen Verbänden – die aus unterschiedlichen Gründen dagegen sind. Dieser Interessenkonflikt sorgt sogar SVP-intern für Kritik. In der Partei ist es verpönt, Mandate anzuhäufen. «Rösti hat die Finger in zu vielen Honigtöpfen. Das muss er dringend regeln», sagt ein Fraktionskollege. Und ein politischer Gegner fragt sich, wie Rösti die Posten zeitlich mit dem Präsidium der grössten Partei unter einen Hut bringt – zumal er weitere Ämter hat: Neben einem eigenen Beratungsbüro ist er Gemeindepräsident von Uetendorf BE und hat mehrere Stiftungs- und Verwaltungsratsmandate.

Rösti mag darin kein Problem erkennen. «Die Schweiz braucht einen Mix aus Energiequellen, sonst ist die Versorgungssicherheit gefährdet. Darum widerspricht sich mein Engagement für die Verbände nicht.» Müsste er sich allerdings entscheiden, würde er der Wasserkraft den Vorzug geben, sagt er. «Sie hat mit 60 Prozent den grössten Anteil an der heimischen Stromproduktion; ihre Interessen gilt es deshalb vorrangig zu schützen.» Wie hoch Rösti diese Interessen gewichtet, zeigen seine Pläne im Parlament: Unabhängig vom Resultat am 21. Mai will er der Wasserkraft weitere Subventionen sichern.

Die Kritik an seinen Ämtern, die Probleme in der Romandie, der Widerspruch zwischen Person und Rolle: Warum tut sich Albert Rösti das SVP-Präsidium an? Parteikollegen glauben, seine Motivation zu kennen. Er habe Bundesratsambitionen, heisst es in der Fraktion. Doch die höheren Ziele behinderten ihn, sagt ein SVP-Nationalrat. «Ihm fehlt der Biss deswegen.» Rösti sollte «es gelassener nehmen», rät ein anderer. Das Parlament wolle keinen weiteren Berner in der Regierung. Rösti dementiert: Die Wahrscheinlichkeit, Bundesrat zu werden, sei so klein, dass ein Politiker sich nie danach ausrichten dürfe. «Ich fühle mich wohl in meiner Rolle als Parteipräsident.»

Dieses Porträt des nun zurücktretenden SVP-Parteipräsidenten Albert Rösti ist erstmals im Frühling 2017 zur Diskussion der Energiestrategie erschienen. Wir publizieren es aus aktuellem Anlass erneut.