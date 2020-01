Das sind die exklusivsten Autos auf Schweizer Strassen

Bei den Ferrari sieht es ähnlich aus. In Deutschland kam der italienische Hersteller im Jahr 2018 auf einen Anteil von 0,03 Prozent; in der Schweiz liegt der Anteil bei 0,13 Prozent. In der Schweiz fahren im Verhältnis zu den gekauften Autos also viermal mehr Ferrari herum, als das in Deutschland der Fall ist.