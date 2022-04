Ringen um Kriegsmaterial-Exporte – Schweiz verhindert deutsche Waffenlieferung in die Ukraine Deutschland wollte Munition, die aus der Schweiz stammt, ins Kriegsgebiet schicken. Der Bund hat aber sein Veto eingelegt. Das sorgt im Ausland für Irritation. Adrian Schmid

Kein Transport in die Ukraine: Die Schützenpanzer Marder der Bundeswehr werden bis auf weiteres nur innerhalb Deutschlands verschoben. Foto: Keystone/DPA

Jetzt sollen auch noch die Schweizer schuld daran sein, dass Deutschland keine schweren Waffen an die Ukraine liefert. Die Deutschen streiten derzeit heftig über die Frage, warum Bundeskanzler Olaf Scholz keine Panzer und Artillerie in die Kriegsregion schickt. Gescheitert ist dies bisher nicht nur am politischen Willen, sondern auch an der nicht ausreichend vorhandenen Munition für den Schützenpanzer vom Typ Marder, den die Ukrainer gerne hätten. Und da kommt die Schweiz ins Spiel.