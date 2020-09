Basler Standesinitiative – Schweiz soll Teile des Flughafens kaufen Der Euro-Airport befindet sich auf französischem Hoheitsgebiet. In Zukunft soll im schweizerischen Sektor aber kein fremdes Recht mehr gelten. Kurt Tschan

Grossrat Lorenz Amiet kämpft für Schweizer Boden am Euro-Airport. Mit einer Standesinitiative will er einen Landabtausch im Schweizer Sektor lancieren. Foto: Florian Baertschiger

Geht es nach dem Basler Grossrat Lorenz Amiet, dann wird in einigen Jahren der Schweizer Sektor am Euro-Airport in Basel auch der Eidgenossenschaft gehören. Die Schweiz käme so zu einer kleinen Insel mitten im Elsass. Mit einer Standesinitiative strebt der SVP-Politiker einen Gebietsabtausch mit dem französischen Staat an. «Die Standesinitiative befindet sich in Vorbereitung», bestätigt er dieser Zeitung. «Sie soll überparteilich sein und dafür sorgen, dass im Schweizer Sektor in Zukunft auch schweizerisches Recht gilt, bestätigt der Präsident der IG Euro-Airport.

Tatsächlich sorgt die Binationalität am Flughafen immer wieder für Probleme zwischen den beiden Staaten. Zurückzuführen sind diese primär auf Lücken im bestehenden Staatsvertrag aus dem Jahr 1949. Es gibt zwar einen Schweizer Sektor, dieser befindet sich aber auf französischem Boden.

Viele rechtliche Baustellen

Erst kürzlich hatte das Kassationsgericht in Paris vier französischen Angestellten von Swissport Recht gegeben, nachdem sie gegen ihre Kündigung geklagt hatten. Das oberste Gericht Frankreichs stützte ein Urteil des Appellationsgerichtes in Colmar. Diese hatte befunden, dass bestimmte zwingende Bestimmungen des französischen Arbeitsrechts, die arbeitnehmerfreundlicher sind, auf das Beschäftigungsverhältnis zwischen Swissport und den vier betroffenen Angestellten auch im Schweizer Sektor des Flughafens anwendbar seien.

Einen jahrelangen Streit gab es aber auch wegen der Besteuerung der Firmen im Schweizer Sektor. Einige von ihnen wanderten deswegen ab, andere verschoben Investitionen. Der Bund setzte schliesslich durch, dass im Schweizer Sektor die Schweizer Mehrwertsteuer zur Anwendung kommt und die Unternehmenssteuereinnahmen zwischen beiden Ländern aufgeteilt werden. Dafür werden die französische Einkommenssteuer und die Schweizer Kapitalsteuer angewendet. Die französische Flugaufsichtsbehörde wird neuerdings für ihren Aufwand entschädigt.

«Womöglich hat der Abtausch ein französisches Preisschild oder Frankreich verlangt Gegenleistungen.» Lorenz Amiet, SVP-Grossrat Basel-Stadt

Probleme gab es in der Vergangenheit auch mit den Schweizer Telekomanbietern. Nach monatelangen Verhandlungen mussten Swisscom und Sunrise 2016 ihre Funkanlagen auf dem Flughafengelände abschalten. Frankreich lässt keine ausländischen Funkanlagen auf eigenem Staatsgebiet zu.

Grüezi Easyjet

Im Schweizer Sektor befinden sich über 60 Unternehmen mit über 4000 Beschäftigten. Über die Hälfte arbeitet in der Flugzeugwartung sowie dem Innenausbau. Zwei Drittel der Arbeitnehmenden haben jedoch ihren Wohnort in Frankreich. Lediglich 25 Prozent von ihnen leben in der Schweiz, der Rest in Deutschland. Der Schweizer Sektor umfasst die südliche Hälfte der Abflughalle und des Terminals, insbesondere jenen Teil, von dem aus die meisten Easyjet-Flüge abgewickelt werden. Hinzu kommen der ganze Frachtbereich inklusive der unlängst neu erstellten Frachthalle. Teil ist auch der ganze Bereich Wartung und Ausbau mit den beiden globalen Playern Jet Aviation und Amac.

Wer alles den von Amiet lancierten Antrag auf eine Standesinitiative unterschreiben wird, ist noch offen. «Die Gespräche laufen», sagt er. Ein Landabtausch könnte seines Erachtens zahlreiche Problemfelder beseitigen. «Es gäbe Rechtssicherheit in allen Bereichen.»

Sollte die Standesinitiative vom Basler Grossen Rat an den Regierungsrat überwiesen werden, wird das Geschäft von den eidgenössischen Räten weiterbehandelt. Sagen auch diese ja, würde der Bundesrat damit beauftragt, mit Frankreich entsprechende Verhandlungen aufzunehmen. Ein konkretes Gebiet, das an die Franzosen abgegeben werden kann, hat Amiet noch nicht im Auge. «Dieses muss auch nicht zwingend im Kanton Basel-Stadt liegen», sagt er. Im besten Fall würde der Landabtausch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Maximal noch drei Millionen Passagiere

Er schliesst jedoch nicht aus, dass das Geschäft Begehrlichkeiten auf französischer Seite wecken könnte. «Womöglich hat der Abtausch ein französisches Preisschild oder Frankreich verlangt Gegenleistungen», mutmasst Amiet. Ein schweizerisches Pfand, um das Geschäft voranzutreiben, könnten themengerecht neue Fluggeräte sein. Stimmt der Souverän am nächsten Wochenende dem Kauf neuer Kampfjets zu, könnte Frankreich den Schweizer Sektor als Kaufempfehlung für die zweistrahligen Rafale von Dassault in die Waagschale werfen.

Wegen der Coronakrise und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Probleme des Euro-Airports erachtet Amiet den Zeitpunkt für einen Landabtausch als ideal. Nachdem dieser während Jahren Gewinn abgeworfen hat, erwartet Flughafendirektor Matthias Suhr, dass sich der Betrieb wegen der Folgen von Covid-19 erst in einigen Jahren erholen wird. Er schliesst auch nicht aus, dass der Passagierrekord vom letzten Jahr mit 9,1 Millionen Fluggästen für sehr lange der absolute Spitzenwert bleiben wird. Für das laufende Jahr rechnet er im besten Fall noch mit drei Millionen Passagieren.