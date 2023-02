Informationen über möglichen Anschlag – Schweiz schliesst nach Terrorwarnung Botschaft in Türkei Das EDA hat die Vertretungen in Istanbul und Ankara «vorübergehend für die Öffentlichkeit» geschlossen. Auch Deutschland muss auf Grund eines Anschlagsrisikos reagieren.

Die Schweiz hat vorübergehend ihre Vertretungen in der Türkei geschlossen. Grund dafür seien «greifbare Informationen über einen drohenden Terroranschlag», teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Mittwoch mit.

Das EDA bestätigte damit einen Bericht von Blick.ch. Die Schweizer Botschaft in Ankara sowie das Generalkonsulat in Istanbul seien «vorübergehend für die Öffentlichkeit» geschlossen worden. Das Aussenministerium und die Vertretungen vor Ort stünden in Kontakt mit den türkischen Behörden und den Partnerländern zur Beurteilung der Lage.

Wie die DPA meldet, musste das deutsche Generalkonsulat im Zentrum von Istanbul am Mittwoch wegen erhöhten Anschlagsrisikos geschlossen bleiben. In einer einer Mitteilung des deutschen Aussendepartementes an deutsche Staatsbürgerinnen und -bürgern in der Türkei hiess es, nach Vorfällen wie der Verbrennung eines Korans in Stockholm sei das Risiko für terroristische Anschläge gestiegen – besonders im Innenstadtviertel Beyoglu und um den zentralen Platz Taksim.

