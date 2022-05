Autofahren teurer als im Ausland – Schweiz könnte Benzinpreis senken – aber wer darf mitreden? Eben lockte die Schweiz Tanktouristen an, nun ist selbst Italien günstiger. Eine Arbeitsgruppe berät eine Entlastung. Doch nun gibt es ein Gerangel darum, wer in dieser Frage mitreden darf. Philipp Felber-Eisele Eva Novak Svenson Cornehls (Daten)

Preise über 2 Franken für Benzin und Diesel gehören mittlerweile zum normalen Alltag an Schweizer Tankstellen. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Wer beim Grenzübergang Gandria am Luganersee in die Schweiz fährt, sieht es sofort: Mitten im Nirgendwo, eingepfercht zwischen Strasse, Berg und See, steht Tankstelle an Tankstelle auf Schweizer Boden. Lange Zeit hat man dort gutes Geld mit Benzintourismus verdient. Kein Wunder, nachdem der Spritpreis in der Schweiz lange Zeit viel tiefer war als in Italien.