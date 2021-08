Machtübernahme der Taliban – Schweiz investierte eine halbe Milliarde in Afghanistan In den letzten 20 Jahren stieg Afghanistan zu einem Schwerpunktland der Schweizer Entwicklungshilfe auf. Jetzt wird Kritik laut. Adrian Schmid

Unter den Taliban wird das kaum mehr möglich sein: Afghanische Mädchen lernen Skateboarden. Das Projekt Skateistan wurde auch von der Schweizer Entwicklungshilfe unterstützt. Foto: Keystone

Das Büro in Kabul geschlossen, das Schweizer Personal ausgeflogen, die Zukunft ungewiss: Die Machtübernahme der Taliban ist ein schwerer Schlag für die Entwicklungshilfe in Afghanistan. Der Bund hat einiges versucht, um das Leben der Menschen zu verbessern. In den letzten 20 Jahren leistete die Schweiz in Afghanistan Entwicklungshilfe in der Höhe von rund 500 Millionen Franken, wie das Aussendepartement EDA auf Anfrage mitteilt.

Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) eröffnete 2002, wenige Monate nach dem Einmarsch der USA, ihr Kooperationsbüro. In der Folge baute die Schweiz ihre Hilfe sukzessive aus, und Afghanistan wurde zu einem Schwerpunktland. Die jährlichen Ausgaben stiegen zuletzt auf über 30 Millionen Franken.