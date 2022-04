Jagd auf Oligarchengelder – Schweiz bekämpft Geldwäscherei – aber nur mit Worten Bundesrat Ueli Maurer verspricht am Ministertreffen der Anti-Geldwäscherei-Behörden Massnahmen. Die vollständige Unterstellung von Anwälten unter das Geldwäschereigesetz gehört nicht dazu. Eva Novak

Finanzminister Ueli Maurer wollte Berater dem Geldwäschereigesetz unterstellen – und ist abgeblitzt. Foto: Simon Glauser

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bezeichnet den Mann als «verantwortlich für die aktive materielle oder finanzielle Unterstützung der russischen Entscheidungsträger, die für die Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ukraine verantwortlich sind». Die Rede ist vom Musiker Sergey Roldugin, der seit letztem Monat auf der Schweizer Sanktionsliste steht. Laut Seco hatte er fünf Offshore-Firmen, über die Hunderte Millionen Franken direkt in Putins Umfeld flossen. Betreut hatte diese ein Zürcher Anwalt.

Doch während die Bankenaufsicht Finma Roldugins Schweizer Bank rügte, sind bis heute keine Massnahmen gegen seinen Zürcher Anwalt bekannt. Dazu fehlen die gesetzlichen Grundlagen. Denn Anwälte sind – ebenso wie Treuhänder und Notare – nicht dem Geldwäschereigesetz unterstellt, wenn sie lichtscheue Klienten bei der Errichtung von Offshore-Vehikeln beraten. Die Sorgfaltspflicht gilt für sie erst, wenn sie Geld in die Hand nehmen, sich also als Finanzintermediäre betätigen.

Am Widerstand der Anwälte gescheitert

Im Parlament ist die Unterstellung der Berater unter das Geldwäschereigesetz vor Jahresfrist am Widerstand der Anwälte gescheitert. Finanzminister Ueli Maurer kündigte zwar umgehend einen neuen Anlauf an. Wann, ist aber offen: «Ein genauer Zeitplan für die erneute Behandlung dieses Themas in einer Gesetzesrevision liegt noch nicht vor», sagt Mario Tuor vom Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF).

Dass die Schweiz dieses Gesetz anpassen wollte, liegt an den Vorgaben der internationalen Anti-Geldwäscherei-Organisation Financial Action Task Force, deren Finanzminister sich am Donnerstag in Washington treffen – während die Sanktionen gegen Russland laufend verschärft werden.

Inzwischen verweist Pfister allerdings auf das Embargogesetz, dessen Artikel 1 Absatz 2 Massnahmen im Landesinteresse ermögliche. Dazu brauche es kein Rückkommen auf das Geldwäschereigesetz. «Im Gegenteil, es ginge nur Zeit verloren», sagt er auf Anfrage.

Ukraine-Krise ändert nichts

Die Ukraine-Krise habe nichts an seiner Sichtweise geändert, erklärt auch der Walliser Mitte-Nationalrat und Rechtsanwalt Philipp Matthias Bregy, der sich im Parlament gegen die Beraterklausel gewandt hatte, weil diese das Anwaltsgeheimnis verletze und keinen wesentlichen Mehrwert bringe.

Es bleibt also dabei: Anwälte, Treuhänder und Notare dürfen weiter beliebige Offshore-Strukturen für dubiose Kunden bauen – und können dem Geldwäschereigesetz mit einfachen Tricks ausweichen.

Eva Novak ist Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Die langjährige Bundeshausjournalistin und studierte Historikerin beobachtet die Wirtschaftspolitik direkt aus Bern. Mehr Infos @ev_novak

