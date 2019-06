Schweineohren und -füsse für Chinesen

Tiefe Exportmenge

Für Nutrivalor ist dies trotzdem ein Gewinn. Raphael Helfenstein vom Verband Suisseporcs sagt dazu: «Da das Ziel Nose to Tail ist, also die Verwertung des ganzen Tieres von der Nase bis zum Schwanz, sind wir froh, über diese neue Möglichkeit». Der gesamte Absatz werde sich aber wohl nicht vergrössern, glaubt Helfenstein. Denn Schweizer Schweinefleisch habe es nicht einfach auf dem internationalen Markt. Zu hoch sind die Produktionskosten. Dieser liegt laut Helfenstein bei 4.20 Franken pro Kilo Schlachtgewicht. In den USA liegen die Kosten bei 1.20 Franken, in der EU bei 1.80 Franken.

Allgemein exportiert die Schweiz verhältnismässig wenig Schweinefleisch ins Ausland. 2018 etwa waren es bloss knapp 800 Tonnen. Ein Grossteil des Exports geht nach Deutschland.

Übrigens: Auch in der Schweiz ist Schweinefleisch sehr beliebt. Pro Kopf und Jahr wird hierzulande 20 Kilogramm verspeist. «Schwinigs» ist damit das beliebteste Fleisch vor Poulet, von dem pro Einwohner jährlich 12 Kilogramm verzerrt wird.

UBS-Ökonom sorgt in China für Skandal

Eine flapsige Bemerkung über Schweine hat für einen UBS-Ökonomen Folgen. «Wir haben Paul Donovan gebeten, eine Auszeit zu nehmen, während wir diese Angelegenheit prüfen», sagte ein Sprecher der Grossbank gestern. «Wir evaluieren ob weitere Schritte erforderlich sind.»

Hintergrund ist ein Kommentar des Chefökonomen der Vermögensverwaltungssparte. Er sprach in einem Podcast vom Mittwoch über höhere Konsumentenpreise wegen der in China grassierenden Krankheit bei Schweinen: «Spielt das eine Rolle? Es ist wichtig, wenn du ein chinesisches Schwein bist. Esist wichtig, wenn man gerne Schweinefleisch in China isst».

UBS verliert Broker

Das hatte in der chinesischenFinanzbranche einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der Broker Haitong International, Hongkong-Tochter des chinesischen Brokers Haitong Securities, kündigte darauf seine Geschäftsbeziehungen mit der UBS auf. «Es gibt keinen klaren Zeitplan dafür, die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen, das ist eine Entscheidung des Managements», erklärte Haitong. Zuvor hatte der Chef des Instituts, Lin Yong, den Schritt über eine Chatnachricht angekündigt.

Die UBS hatte sich zwar für den Kommentar entschuldigt – doch einige Firmen hatten die Entschuldigung nicht angenommen. Zwar hat bislang kein anderes Unternehmen seine Geschäftsbeziehung zur UBS aufgekündigt. Doch der chinesische Wertpapierverband empfahl seinen Mitgliedern gestern, den Cheföknom der Grossbank nicht mehr zu zitieren oder zu Veranstaltungen einzuladen. Donovan liess Anfragen für eine Stellungnahme unbeantwortet. (sda)