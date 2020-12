Stadtjäger – Schwein gehabt! Die einen glauben, ihr Glück im Materiellen finden zu können, die anderen – wie «Hans im Glück» – fühlen sich erst frei und froh ohne Gut und Geld. Dominik Heitz

Hans im Glück, wie ihn die Basler Bildhauerin Rosa Bratteler interpretierte: Mit einem schweren Goldklumpen in seinen Händen steht er auf dem Rand eines Wassertrogs. Foto: Dominik Heitz

In drei Tagen ist Silvester. Dann haben sie wieder Hochkonjunktur: die rosaroten Marzipanschweinchen mit dem Einräppler in ihrem lächelnden Maul.

Die kleinen süssen Dinger gelten als Glücksbringer für das neue Jahr. Sie sind ein Zeichen materiellen Wohlstands, da sie als Symbol der Fruchtbarkeit und Stärke gelten. Oft wird das Schwein mit einem Kaminfeger oder einem vierblättrigen Kleeblatt in Verbindung gebracht, um das Glück noch zu vergrössern. Die Redensart «Schwein haben» bedeutet denn auch «Glück haben».

Einer, der seltsamerweise mit einem Schwein und anderem, gerade weil es ihm wieder abhanden kommt, Glück hat, ist die Märchenfigur des «Hans im Glück». Der Bursche erhält für seinen siebenjährigen Dienst bei einem Herrn als Lohn ein Stück Gold so gross wie ein Kopf. Auf dem Weg nach Hause zu seiner Mutter aber wird ihm das Goldstück zu schwer; also tauscht er es mit dem Pferd eines vorbeireitenden Mannes ein. Und das geht weiter so: Das Pferd gibt er für eine Kuh her und die Kuh für ein Schwein. Damit ist der Heimweg aber noch nicht zu Ende. Das Schwein wechselt er gegen eine Gans und diese gegen einen Schleifstein. Als ihm am Ende der Schleifstein in einen Brunnen fällt, hat er gar nichts mehr. Doch ganz in der Konsequenz seines Handels denkend, sagt er: «So glücklich wie ich gibt es keinen unter der Sonne.»