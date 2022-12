Europa und die Raumfahrt – Schweden baut ein neues Tor zum All Gerade noch war Kiruna das Ende der Welt. Plötzlich gestalten sie im Esrange Space Center die Zukunft mit. Der Orbit boomt – und die Europäer sind ganz gut im Rennen. Kai Strittmatter aus Kiruna

Eine Maxus-Rakete zeigt den Bürgerinnen und Bürgern von Kiruna, wohin die Reise gehen soll: Nach oben. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP)

Hasen, überall Hasen. Einer am Zentralen Busbahnhof, ein anderer hinter der Tankstelle, einer schnuppert an der aus Blech ausgeschnittenen Skulptur eines rostroten Rentiers, das kopfüber im Boden steckt, den Rentierhintern in den Himmel gereckt. Mit dem Himmel und der Unendlichkeit darüber kennen sie sich aus in Kiruna wie sonst keiner in Schweden und kaum einer in Europa. Aber auch mit der Erde und dem Dunkel darunter.