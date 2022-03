Aussennetz – die FCB-Kolumne - Schwarzsehen mit den Grasshoppers

Unser Autor war erstaunt über die farblosen Trikots im Spiel Grasshoppers gegen FCB. Foto: Kostas Maros

Als ich am vergangenen Sonntag den Fernseher einschaltete, war ich erst mal ein bisschen verwirrt. Zuerst dachte ich, ich sei womöglich beim falschen Spiel gelandet. Doch nein: Beim Klassiker Grasshoppers gegen den FCB im Zürcher Letzigrund war trikotfarbentechnisch für einmal schlicht Schwarz-Weiss angesagt: Die Basler spielten in ihren mittlerweile klassischen weissen Auswärtstrikots, während die Zürcher Grasshoppers ganz in Schwarz daherkamen. Ich brauchte ein paar Sekunden, um meine Synapsen davon zu überzeugen, dass hier tatsächlich Basel gegen GC spielte, und nicht Neuseeland gegen Deutschland. Oder Fenerbahce Istanbul gegen Real Madrid.