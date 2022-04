Traurige Regelmässigkeit tödlicher Polizeigewalt – Schwarzer Mann bei brutalem Polizeieinsatz in USA getötet Der 26-jährige Patrick Lyoya wurde von der Polizei angehalten, weil seine Nummerntafel nicht zu seinem Auto passte. Der weisse Polizist hat ihm aus nächster Nähe in den Hinterkopf geschossen.

Die Ermordung des 26-jährigen Kongolesen Patrick Lyoya hat in den USA zu erneuten Protesten geführt. keystone-sda.ch Rassistische Polizeigewalt ist in den USA eine Realität. keystone-sda.ch Nach der Ermordung von George Floyd hat sich nicht viel geändert. Der Fall führte damals zu landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. keystone-sda.ch 1 / 4

Die Polizei in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan veröffentlichte am Mittwoch mehrere Videos von dem Einsatz, der sich am 4. April ereignet hatte. Ein weisser Polizist hielt an jenem Tag den 26 Jahre alten Patrick Lyoya in seinem Auto an – wegen einer Unregelmässigkeit beim Nummernschild. Die beiden gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung, an dessen Ende der Polizist dem Mann von hinten in den Kopf schoss, während dieser am Boden lag.

Die Polizei machte mehrere Videos von dem Vorfall öffentlich: von der Körperkamera des Polizisten und der Kamera in dessen Wagen sowie von der Überwachungskamera eines angrenzenden Hauses und der Handy-Kamera des Beifahrers. Darauf ist der Ablauf der Szene zu sehen: Der Polizist fragte Lyoya demnach zunächst nach seinem Führerschein. Nach einer kurzen Unterredung versuchte der 26-Jährige, sich zu entfernen. Der Beamte rannte ihm nach und warf ihn in einem angrenzenden Vorgarten zu Boden. Es kam zu einem längeren Gerangel, bei dem der Beamte zunächst seinen Taser einsetzte, was Lyoya jedoch abwehrte. Am Ende zog der Polizist seine Waffe, während Lyoya unter ihm auf dem Boden lag, und schoss diesem von hinten in den Kopf.

Nach bisherigen Erkenntnissen bei Lyoya keine Waffe gefunden

Der Polizeichef von Grand Rapids, Eric Winstrom, sagte, die Untersuchung laufe. Bis zu deren Abschluss sei der Beamte beurlaubt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei bei Lyoya keine Waffe gefunden worden. Vertreter der Stadt sprachen von einem «sehr bedauerlichen Ereignis», das verständlicherweise Wut und Schmerz auslöse.

In den USA kommt es in trauriger Regelmässigkeit zu tödlichen Polizeieinsätzen ähnlicher Art. Stellvertretend steht dafür der Fall von George Floyd: Im Mai 2020 war der Afroamerikaner bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Videos dokumentierten, wie Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Der weisse Beamte Derek Chauvin presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Der Fall führte damals zu landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus.

Auf die Frage eines Reporters, ob der Fall Lyoya nun Michigans Version des Falles Floyd sei, verwies Winstrom auf die laufenden Ermittlungen und sagte lediglich: «Ich sehe es als eine Tragödie.»

