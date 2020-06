Ausstellung in Kunsthalle Basel – Schwarze Körper, weisse Blicke Deana Lawson plant ihre Ausstellung über die afrikanische Diaspora seit zwei Jahren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist das Thema relevanter denn je. Raphaela Portmann

Hinter diesem Bild verbirgt sich eine andere Geschichte, als man erwartet. Foto: Philipp Hänger / Kunsthalle Basel

Der weisse Blick auf schwarze Körper: Seit Jahrhunderten sind dunkelhäutige Menschen den Blicken der weissen Hegemonie ausgesetzt, werden diskriminiert oder fetischisiert. Auch in der Ausstellung «Centropy» von Deana Lawson, die jetzt in der Kunsthalle Basel zu sehen ist, betrachtet ein primär weisses Publikum People of Color. Und diese erwidern den Blick.