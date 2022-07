Geschichtsträchtiger Laden – «Schwarz trägt man, wenn man auf Nummer sicher gehen will» Seit sie 17 Jahre alt ist, arbeitet Antonella Perna im Geschäft Novelli Blusen + Pullover. Inzwischen führt sie das gut 50 Jahre alte Geschäft, dessen gesamte Ware von Hand in unserem südlichen Nachbarland hergestellt wird, selbst. Julia Gisi

Antonella Perna liebt es bunt – denn in farbenfroher Mode widerspiegle sich das italienische Lebensgefühl. Foto: Lucia Hunziker

Nach Schwarz kann man im Geschäft von Antonella Perna lange Ausschau halten. Vergeblich. Die Inhaberin des Basler Damenbekleidungsgeschäfts Novelli Blusen + Pullover an der Schneidergasse 6 führt kein Kleidungsstück in diesem Ton. Das ist ein bewusster Entscheid der Frau mit Wurzeln in Sizilien: «Schwarz trägt man meiner Meinung nach meist dann, wenn man auf Nummer sicher gehen will», sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln. In ihrem Laden setzt Antonella Perna lieber auf bunte Farben. Und damit auf ein Stück italienisches Lebensgefühl, wie sie sagt: «Es ist fröhlich, unbeschwert und auch wagemutig.»