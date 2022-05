Birsfeldens Rechnung 2021 – Schwarz statt Rot Ausserordentliche Steuer-Nachzahlungen wie auch Sondereffekte aus dem Finanzausgleich polieren Birsfeldens Finanzen auf. Daniel Aenishänslin

Birsfeldens Gemeindepräsident Christof Hiltmann darf Positives verkünden: ein Plus von 2 Millionen Franken. Foto: Nicole Pont.

Statt Verlust macht Birsfelden Gewinn, gibt Gemeindepräsident Christof Hiltmann bekannt. Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Plus von 2 Millionen Franken, was 4,2 Millionen Franken besser ist als budgetiert. Vor allem zwei Gründe waren dafür ausschlaggebend: ausserordentliche Steuer-Nachzahlungen sowie Sondereffekte aus dem Finanzausgleich.

Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Ausgaben in den Bereichen Soziales, Bildung und Gesundheit hätten durch sorgfältiges Ausgabenmanagement in den restlichen Aufgabenbereichen kompensiert werden können, schreibt Hiltmann in einer Medienmitteilung. Insgesamt müsse die finanzielle Lage Birsfeldens per Ende 2021 aber zwiespältig beurteilt werden. «Einerseits führt der positive Abschluss zu einem komfortablen Niveau beim Bilanzüberschuss», so Christof Hiltmann, «andererseits weist die Gemeinde weiterhin ein strukturelles Defizit auf, wenn das Ergebnis um die ausserordentlichen Erträge korrigiert wird.»





Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.