Striktes Abtreibungsverbot – Schwangere US-Touristin fürchtet auf Malta um ihr Leben Nach schweren Komplikationen hat das Baby keine Überlebenschancen, doch die Amerikanerin darf auf der Mittelmeerinsel nicht abtreiben. Die Situation droht für sie sehr gefährlich zu werden.

Sie fordern die Legalisierung der Abtreibung: Aktivisten vor einem maltesischen Gericht in der Hauptstadt. (15. Juni 2022) Foto: Kevin Schembri Orland (Keystone)

Eine US-Touristin muss nach schwerwiegenden Komplikationen in der Schwangerschaft wegen des strikten Abtreibungsverbots in Malta um ihr Leben fürchten. Andrea Prudente und ihr Partner Jay Weeldreyer waren im Urlaub auf der Mittelmeerinsel, als sie in der 16. Schwangerschaftswoche wegen starker Blutungen ins Krankenhaus musste, wie Weeldreyer der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch berichtete.

Dort stellten die Ärzte fest, dass sich Prudentes Plazenta teilweise von der Gebärmutter gelöst hatte. Kurz darauf sei ihre Fruchtblase geplatzt, und ein Ultraschall habe ergeben, «dass das Baby nicht überleben wird», sagte Weeldreyer. Da das Herz des Babys aber weiterhin schlug, durften die Ärzte laut Gesetz keine Abtreibung vornehmen.

Die Organisation Doctors for Choice bestätigte den Fall. Der Fötus habe «keine Überlebenschance», sagte die Ärztin Natalie Psaila der Nachrichtenagentur AFP. Für die Mutter sei die Situation jedoch «sehr gefährlich».

Das überwiegend katholische Malta ist das einzige Land der EU, das Abtreibungen vollständig verbietet, selbst wenn der Fötus keine Überlebenschance hat.

AFP/so

