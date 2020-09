Corona und Schule – Schwanger zum Unterricht Lehrerinnen, die ein Kind erwarten, sind in den beiden Basel im Stress. Denn sie sind nicht automatisch krankgeschrieben, obwohl sie das Bundesamt für Gesundheit zu den besonders gefährdeten Personen zählt. Kurt Tschan

Covid-19 macht Schulen besonders anfällig. Die Sicherheitsstandards wurden drastisch erhöht. Für schwangere Lehrkräfte bedeutet dies aber noch mehr Stress. Foto: keystone-sda.ch

Neueste Studien zeigen, dass schwangere Frauen bei Covid-19 im Vergleich zur Normalbevölkerung einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Ein schwerer Krankheitsverlauf und eine Aufnahme in die Intensivstation seien ebenso möglich wie die Gefahr einer Frühgeburt, heisst es in einem Expertenbericht vom 5. August der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zählt Schwangere seit der Publikation dieses Expertenberichts ebenfalls zu den besonders gefährdeten Personen. Eine Infektion habe eine engmaschige Überwachung zur Folge, hält auch das Bethesda-Spital in einem Informationsblatt fest. Sei eine Frau schwer erkrankt, werde ein Kaiserschnitt erforderlich.