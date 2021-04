Benachteiligt am Arbeitsplatz – Schwanger oder Mutter? Dein Problem! Rahel bekommt ein Kind und verliert, kurz bevor sie wieder zur Arbeit zurückkehrt, ihren Job an einen Mann. Gegen solche Diskriminierungen kämpft die Basler Gleichstellungsabteilung mit ihrer Kampagne «Mama Work Rights». Alessandra Paone

Dein Kind, dein Job, deine Rechte – viele Frauen wissen zu wenig über ihre Rechte Bescheid. Foto: Gaëtan Bally/Keystone-sda

Rahel (Name geändert) ist 30 Jahre alt, als sie mit ihrem zweiten Sohn schwanger wird. Sie arbeitet in einem 80-Prozent-Pensum in der Administration eines Unternehmens in Basel. Mit ihrem Vorgesetzten vereinbart sie, dass sie nach dem gesetzlichen Mutterschaftsurlaub noch zusätzlich einen Monat unbezahlten Urlaub bezieht und dann wieder mit demselben Pensum wie vor der Schwangerschaft zur Arbeit zurückkehrt.

Noch vor der Geburt ihres Kindes kommt es zu einem Vorgesetztenwechsel. Rahel bespricht sich mit ihrem neuen Chef; dieser ist mit der zuvor geschlossenen Rückkehrvereinbarung einverstanden. Es wird alles mit dem Personalbüro geregelt. Damit bei ihrem Wiedereinstieg alles nach Plan funktioniert, kümmert sie sich jetzt schon um einen Kitaplatz.