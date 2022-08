Coole Ideen für zu heisse Städte – Schwamm drunter! Städte und Gemeinden sind schlecht gegen die Folgen des Klimawandels gewappnet. Denn durch die dichte Verbauung heizen sie sich zu sehr auf, und Starkniederschläge überfluten die Kanalisationen. Was sich ändern müsste. Barbara Reye (Text) Mathias Bader (Infografik)

Die Schwammstadt: Wie in einem Schwamm kann das Regenwasser im Boden verstärkt gespeichert und später wieder abgegeben werden. Dies minimiert die Schäden von Wetterextremen und erhöht gleichzeitig die Lebensqualität. Quelle: Bafu/ARE, Regenwasser im Siedlungsraum, 2022

Das Schwitzen hat vorerst noch kein Ende. «Bis zum Wochenende bleibt es heiss», sagt Stephan Bader von Meteo Schweiz. Besonders an einigen Hotspots in den Städten sind Temperaturen von über 45 Grad Celsius keine Seltenheit mehr. Vor allem die Dauer der Hitzeperioden ist in diesem Sommer aussergewöhnlich.