Militärische Hilfe für die Ukraine – Schutzschirm gegen russische Raketen Nach den USA liefert auch Deutschland hochmoderne Luftabwehrsysteme an die Ukraine. Und die Nato schaltet sich stärker in Waffenlieferungen ein. Daniel Brössler , Paul-Anton Krüger

Besserer Schutz für ukrainische Städte: Flugabwehrsystem vom Typ IRIS-T-SLM des Herstellers Diehl Defence. Foto: Imago

Während Russland die Ukraine mit Raketenangriffen überzieht, haben die grossen westlichen Industrienationen dem Land ungebrochenen Beistand zugesichert. «Wir werden unsere finanzielle, humanitäre, militärische, diplomatische und rechtliche Unterstützung fortsetzen und entschlossen an der Seite der Ukraine stehen, so lange es nötig ist», hiess es in einem Entwurf für eine Erklärung der G-7-Staaten anlässlich einer Videoschaltung am Dienstag.