Freistil – Schutzmasken? Maultäschle! Der Gesundheit zuträglich und dämpft dazu erst noch Lautäusserungen aller Art. Meinung Christine Richard

Eine geschmälzte Maultasche nach schwäbischer Art.

Eine Epidemie kommt selten allein. Corona hat uns nicht nur böse kleine Viren beschert, sondern auch furchterregende Wortmonster. Zum Beispiel Lockdown und Shutdown, das sind jene zwei üblen Burschen, die man leicht verwechseln kann. Oder Infodemie. Oder so leckere Sachen wie Aerosol-Ausstoss. Oder auch das berüchtigte «Social Distancing». Wörtlich übersetzt heisst das: «soziales Distanzieren». Bislang habe ich das soziale Distanzieren eher mit Wohnquartieren für Reiche und Arme in Verbindung gebracht. Aber eben, es musste ja wieder unbedingt ein englischer Fachausdruck sein, bei dem keiner durchblickt. Als hätte man nicht schon genug Ärger mit dem Downloaden, Streamen, Networken und Netflixen. Und mit Errungenschaften wie Big-Data-Engine, Instagramfeet oder Tracing-Framework. Würg. Um es mal deutlich zu sagen: I hate it.



Eingestanden, Sprachkritik ist nicht gerade ein Hammer. Wer in Gottes weiter globalisierter Welt gegen Anglizismen kämpft, dient wie Don Quijote allenfalls der Volksbelustigung. Wobei: Lustig sein, das kann das Volk auch sehr gut allein. Damit sind wir beim Maultäschle. Die Schwaben, das ist jener Volksstamm drüben in Stuttgart und um Stuttgart drumherum, besagte Schwaben also sagen zu den Corona-Schutzmasken neuerdings «Maultäschle».



Maultaschen, das sind die schwäbischen Verwandten von Ravioli, also mit allerhand gutem Zeugs gefüllte Nudelteig-Taschen. Als Erfinder der Maultasche gelten schwäbische Mönche; sie versteckten während der Fastenzeit das Fleisch im Nudelteig. So ist er, der Schwabe. Er versteckt seinen Wohlstand gerne. Er verbirgt seinen Pool im Keller, lässt seinen Mercedes am liebsten in der Garage stehen, und Geschmeide für die Gattin kommt sowieso nicht in die Tüte. Der Schwabe untertreibt gerne, um nicht zu sagen: Er ist ein King des Understatements. Der Schwabe hat mithin etwas Baslerisches. Er nimmt das Maul nicht gern zu voll.



Im Zeichen der Corona-Sprachprotzerei ist das Maultäschle eine geradezu liebenswerte Erscheinung. Schutzmaske, das klingt nach Gasangriff und Krieg. Maultasche, das klingt immer noch brutal, irgendwie nach Maulschelle. Aber das liebe Maultäschle, das bringts. Das Maultäschle ist niedlich und will uns verheissen: Leute, entspannt euch, kommt runter vom Baum, es ist alles halb so wild. Tragt die Schutzmasken einfach, tragt sie mit Fassung, Anstand und Witz. Sie schmecken zwar nicht so gut wie abgeschmälzte Ravioli. Aber die kleinen Maultaschen schützen euch und die anderen.

Schöner Nebeneffekt: Das Maultäschle dämpft Lautäusserungen jeglicher Art. Wenn sich andere das Maul über uns zerreissen, was solls, wir haben sie nicht verstehen können. Auch in dieser Hinsicht ist der Mundschutz unserer Gesundheit absolut zuträglich.