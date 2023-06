Analyse zur Energieinfrastruktur – Schutz vor Übernahmen aus China: Das richtige Ziel, die falsche Methode Eine unheilige Allianz im Nationalrat will Verkäufe von Kraftwerken oder Stromnetzen ans Ausland einer Bewilligungspflicht unterstellen. Es gäbe bessere Wege. Konrad Staehelin

Wie gross ist die Gefahr, dass sie als politisches Druckmittel missbraucht wird? Die Zervreila-Staumauer in Vals GR. Foto: Taddeo Cerletti (20min)

Was SVP-Nationalrat Mike Egger am Mittwochmorgen im Parlament sagte, war anschaulich und volksnah: Jüngst sei bekannt geworden, dass die Adelbodner Mineralquellen durch chinesische Investoren übernommen werden sollten. «An dieser Stelle möchte ich Roman Josi, Yann Sommer, Christian Stucki, Mark Streit und Severin Lüthi recht herzlich danken, dass sie das abgewehrt haben.»

Die Sportstars haben das Unternehmen zusammen mit anderen Geldgebern gekauft. Allerdings sass Egger mit seiner Aussage der falschen Berichterstattung einiger Medien auf: Ausländische Interessenten für die Mineralquellen Adelboden gab es nie.

Die Episode verdeutlicht jedoch: Teile der Schweiz und ihrer politischen Vertreter hat die Angst gepackt, dass das Land verstärkt in den Fokus chinesischer Investoren geraten könnte. Wie real die Gefahren wirklich sind, wird dabei oft vernachlässigt.

Rückgriff auf altes Gesetz

Egger ging es bei seiner Anekdote darum, eine Vorlage über den Schutz der Schweizer Energieinfrastruktur zu verteidigen. SP, Grüne und SVP wollen, dass Wasserkraftwerke, Gasleitungen, das Stromnetz sowie Atomkraftwerke künftig unter die sogenannte Lex Koller fallen. Sie haben der Vorlage am Mittwoch im Nationalrat zur Annahme verholfen. Damit soll ausländischen Investoren grundsätzlich verboten werden, die Kontrolle über solche Anlagen zu übernehmen. Als Nächstes kommt das Gesetz in den Ständerat, wo die Chancen auf eine Annahme deutlich schlechter stehen.

Die Lex Koller wurde in den 1980er-Jahren eingeführt und schränkt den Erwerb von Wohneigentum in der Schweiz durch Ausländerinnen und Ausländer zur Wertanlage ein. Sie so zu ergänzen, dass sie auch für Energieinfrastruktur gilt, wäre ein gesetzgeberischer Murks. Gleichzeitig müssten nämlich auch das Wasserrechts-, das Kernenergie-, das Elektrizitäts-, das Stromversorgungs-, das Rohrleitungs- und das Verwaltungsgerichtsgesetz mit entsprechenden Passagen angepasst werden.

Doch wäre dies zu akzeptieren, sollten die Landesinteressen das wirklich verlangen. Aber ist das wirklich der Fall? Wer sich vorzustellen versucht, wie es zu einer Übernahme mit schlimmen Folgen für die Schweiz kommen könnte, muss sich gedanklich verrenken.

Es ist nur schwer vorstellbar – aber das reicht als Grund.

So befinden sich heute die wichtigsten Energieinfrastrukturen der Schweiz im Besitz der öffentlichen Hand, oft indirekt über die grossen Energieunternehmen. Sollten sie verkauft werden, wäre also zuerst ein politischer Entscheid nötig. Das würde am wahrscheinlichsten, wenn die Energieproduktion ein Verlustgeschäft wäre. Das dürfte wegen der Energiewende und des sich verteuernden Stroms in den nächsten Jahrzehnten nicht der Fall sein.

Die Versorgungssicherheit der Schweiz wäre aber selbst bei einem Verkauf nicht umgehend bedroht: Angenommen, ein Wasserkraftwerk befände sich in der Hand einer chinesischen Firma, würde es im Normalfall so weiterlaufen wie zuvor. Denn auch ausländische Investoren haben vor allem ein Interesse: Geld zu verdienen.

Allerdings ist tatsächlich nicht ganz undenkbar, dass ein anderes Land den Betrieb eines Kraftwerks im Konfliktfall als Druckmittel einsetzt. Insbesondere, wenn das Eignerunternehmen, wie das bei China oft der Fall ist, direkt vom Staat protegiert wird.

Es ist darum kein Zufall, dass der chinesische Staatskapitalismus im Ausland insbesondere Infrastrukturprojekte finanziert: Sie sind ein guter Hebel in politischen Streitfragen. Es gibt gute Argumente dafür, dass Bundesbern einen solchen Fall verhindern sollte. Aber eben nur einen solchen unwahrscheinlichen Fall.

Ein anderes Gesetz ist besser geeignet

Hier liegt nämlich die Schwäche der am Mittwoch angenommenen Regulierungsidee. Da Verkäufe generell verboten sind und der Bundesrat nur Ausnahmen bewilligen darf, bedeutet sie einen schweren Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit.

Zudem ist es ohne grössere Schwierigkeiten möglich, sie zu umgehen: Ein Investor muss dazu bloss in einem der Dutzenden Länder – darunter China – ansässig sein, die mit der Schweiz ein entsprechendes Freihandelsabkommen haben. Dann dürfen ihn die Behörden von Investitionen nicht ausschliessen.

Das gleiche hehre Ziel ist deswegen auf anderem Wege eleganter zu erreichen: Im Mai hat der Bundesrat angekündigt, einen Entwurf zum Investitionsprüfgesetz auszuarbeiten, besser bekannt als Lex China. Es verspricht gewichtige Vorteile gegenüber einer Ausweitung der Lex Koller.

So wären Übernahmen im Grundsatz erlaubt. Der Bund kann diese jedoch nach einer Prüfung im Einzelfall verbieten. Weiter stehen einzig staatlich kontrollierte ausländische Investoren im Fokus. Zuletzt soll das Gesetz nicht nur für Energieinfrastruktur gelten, auch andere kritische Bereiche wie Rüstung, Gesundheit oder Telecom würden reguliert. Denkbar ist sogar, dass die Mineralquellen Adelboden in den Geltungsbereich fallen.

Konrad Staehelin ist Bundeshauskorrespondent für die Wirtschaftsredaktion. Daneben schreibt der studierte Politologe über das Dossier Luftfahrt. Er arbeitet seit 2020 bei Tamedia. Mehr Infos @KStaeh

