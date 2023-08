Schutz von Kindern – «Warum ist Aesch die einzige Gemeinde, die sich nicht an der Aktion beteiligt?» Plakate mit der Aufschrift «Stoppen für Schulkinder» sollen Verkehrsteilnehmende sensibilisieren – doch in Aesch fehlen sie. Das sorgt in der Gemeinde für Ärger. Lea Buser

In den umliegenden Gemeinden finden sich die auffälligen Schriftzüge (hier in der Nähe des Margarethenschulhauses in Binningen). Foto: Lea Buser

Vor dem leuchtend gelben Hintergrund sticht die grosse Aufschrift «Stoppen für Schulkinder» umso mehr ins Auge. Pünktlich zum Schulstart diese Woche ist die Aufforderung an jeder Ecke der Baselbieter Gemeinden zu sehen – ausser in Aesch, wie «20 Minuten» am Mittwoch berichtet.

Dabei stellen der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) und Fussverkehr Schweiz jene Plakate und Banner kostenlos zur Verfügung, um die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Aesch BL, wenn du…» machen Einwohnerinnen und Einwohner ihrem Ärger Luft. So beklagt sich eine Userin über die fehlende Kampagne an den brenzligen Stellen in der Nähe von Kindergärten und Schulhäusern. «Die wenigen Plakate sind dunkel und unübersichtlich gestaltet. Sie reichen nicht», schreibt die Userin.

Zudem seien sie zu klein. In den umliegenden Gemeinden, in Therwil, Reinach oder Arlesheim sehe sie die auffälligen Schilder an jeder Ecke. «Warum ist Aesch die einzige Gemeinde, die sich nicht oder nicht flächendeckend an der Aktion beteiligt?»

Therwil arbeitet nicht nur mit den Stoppen-für-Schulkinder-Bannern, sondern auch mit den Hinweisplakaten der Beratungsstelle für Unfallverhütung. In Aesch finden sich zum Ärger der Einwohnerinnnen und Einwohner nur letztere. Foto: zvg

Viele Aescherinnen und Aescher würden ihr zustimmen. Eine Mutter habe das Problem täglich mit ihrem Sohn erlebt: «Die Kinder stehen an der Strasse und es wird nicht angehalten.»

Ein weiterer User finde es «unheimlich schade», dass sich Aesch nicht an der Kampagne beteilige. Ohne Erfolg habe er in den letzten Jahren mehrfach bei der Gemeinde sowie der Gemeindepolizei darum gebeten, das Fehlen der Schulkinder-Banner zu beheben – obwohl das Material gratis sei.

Die bisherigen Massnahmen der Gemeinde zum Schulstart hätten sich in der Vergangenheit stets bewährt, zitiert die Gratiszeitung Joël Gernet, Leiter Bereich Kommunikation der Gemeinde Aesch. Diese bestehen aus Hinweisplakaten der Beratungsstelle für Unfallverhütung mit dem Schriftzug «Achtung, Kinder überraschen».

Kommen die Plakate doch noch?

Wie in den Vorjahren platzierte die Gemeinde jene insbesondere im Bereich der Schulhäuser. Zudem wurde an Eltern- und Infoabenden über einen sicheren Schulweg informiert und über mögliche Gefahren im Strassenverkehr aufgeklärt, so der Gemeindesprecher.

Zum Schulstart hätten sowohl die Gemeinde- als auch die Kantonspolizei zusätzliche Präsenz auf den Schulwegen markiert. Gernet ziehe in Betracht, dass Aesch sich künftig zusätzlich zu den eigenen Massnahmen an der «Stoppen für Schulkinder»-Kampagne beteiligt.

