Panik, Todesangst, Verzweiflung – «Schussgeräusche können eine ‹Rückversetzung› bewirken» Soll am Banntag und am 1. August für Geflüchtete auf Knallerei verzichtet werden? Annette Brühl, Chefärztin am UPK, erläutert, wie stressig die Geräusche für Betroffene sind. Isabelle Thommen

Am Banntag wird wie hier in Liestal im Jahr 2019 traditionell geschossen. Der Sissacher Pfarrer Matthias Plattner fordert nun, die Schüsse aus Rücksicht auf Geflüchtete einzustellen. Foto: Nicole Pont

Keine Schüsse aus Rücksicht auf Geflüchtete aus der Ukraine: Der Sissacher Pfarrer Matthias Plattner fordert im Baselbiet Ruhe am Banntag. «Es wäre sinnvoll, in diesem Jahr auf die Schützentradition zu verzichten oder sie zumindest massiv einzuschränken. Dies aus Rücksicht auf die Menschen, die aus einer Kriegssituation geflohen sind», sagte Plattner zu der «Basler Zeitung». Der Vorschlag stösst auf Widerstand: Mehr als die Hälfte unserer Leserinnen und Leser stimmten in einer Umfrage gegen die Abschaffung der Banntag-Schüsse.