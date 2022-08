Abo FDP in der Dauermisere Der Basler Freisinn und sein Niedergang ins Jammertal

In diesem Jahrhundert verliert die Partei fast alles, was es zu verlieren gibt: Sitze, Einfluss, Aufmerksamkeit. Gibt es noch Hoffnung? Die Zeit drängt, will an glorreiche Zeiten angeknüpft werden. Eine Aufarbeitung.