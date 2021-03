Mehraufwand wegen Corona – Schulleiter sind am Anschlag Bei den Baselbieter Schulleitungen häufen sich die Überstunden. Der Kanton setzt auf Abbau statt auf Auszahlung. Doch wie soll das bei den vielen zusätzlichen Aufgaben funktionieren? Alessandra Paone

Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr müssen die Schulen ihr Schutzkonzept ständig anpassen. Die Schulleitungen sind stark gefordert. Foto: Keystone/Gaëtan Bally

Im Wochentakt erhalten die Eltern von der Schulleitung einen Brief nach Hause geschickt, werden per Mail oder Kommunikations-App benachrichtigt. Der Inhalt: Informationen über neue Corona-Massnahmen. Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr sind Schulleiterinnen und Schulleiter stark gefordert. Es fing mit der Umsetzung der Hygienemassnahmen vor dem ersten Lockdown an, während der Totalschliessung organisierten sie den Fernunterricht und sorgten danach dafür, dass die Schutzkonzepte eingeführt und umgesetzt wurden.

Jeder Corona-Fall an der Schule landet auf ihrem Schreibtisch: Sie kontaktieren die Eltern, klären das weitere Vorgehen mit dem Kantonsarzt ab und kümmern sich um die Stellvertretung, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer erkrankt. Am Mittwoch haben die Baselbieter Schulen nun auch noch mit den Massentests begonnen.