Gemeindeversammlung – Schulhausneubau teuer erkauft Für vier Millionen Franken kauft Therwil zwei Liegenschaften neben dem Schulhaus Mühleboden, um Platz für Provisorien während der Bauphase zu bekommen. Tobias Gfeller

Die Schule Mühleboden in Therwil muss neu gebaut werden. Foto: Bettina Matthiessen

Das Schulhaus Mühleboden, leicht versetzt hinter der Benkenstrasse im Therwiler Dorfzentrum, muss neu gebaut werden. Für den dafür nötigen Projektwettbewerb hat die Gemeindeversammlung bereits vor einem Jahr einen Kredit gesprochen. Doch die Planung wurde sistiert, weil bis jetzt nicht klar war, wo der Unterricht während der Bauphase stattfinden soll.

Die Gemeindeversammlung vom Mittwochabend hat jetzt den Vorschlag des Gemeinderats mit grossem Mehr gestützt, zwei Parzellen inklusive der Liegenschaften darauf gleich neben dem Schulhaus für insgesamt gut vier Millionen Franken zu kaufen. Dabei geht es um ein Haus mit drei Wohnungen an der Benkenstrasse 8 und um das Swisscom-Gebäude an der Benkenstrasse 20.

Wurde die Gemeinde erpresst?

Der Gemeinderat sah von der Option ab, die während der Bauphase benötigten Schulräumlichkeiten mit Container-Provisorien zu schaffen. Auch das Einmieten in die obersten beiden Stockwerke des Swisscom-Gebäudes entpuppte sich aus finanzieller Sicht als nicht lohnenswert. Die Idee war, die 99er-Turnhalle gleich neben dem Schulhaus Mühleboden definitiv aufzustocken und darauf fünf Schulräume zu realisieren. Doch dies war zonenrechtlich nicht erlaubt, da die Turnhalle dafür zu nah an der Liegenschaft Benkenstrasse 8 steht. Dafür hätte die Gemeinde von deren Eigentümerschaft ein sogenanntes Näherbaurecht gebraucht, das ihr aber nicht gewährt wurde.

Das Näherbaurecht ist das Recht von Nachbarn, die vom Kanton und von der Gemeinde vorgeschriebenen Grenz- und Gebäudeabstände zu unterschreiten. Dieses Recht wird einseitig oder auch gegenseitig eingeräumt, näher an die Grenze zu bauen, als die Bau- und Zonenordnung es vorschreibt. Die Liegenschaftseigentümer boten aber die Parzelle samt Haus zum Kauf an. So könnte sich die Gemeinde das Näherbaurecht selber geben und die Turnhalle aufstocken.

Der Gemeinderat sagte zu, liess einen Schätzer einen Kaufpreis schätzen und einigte sich mit den Eigentümern auf die gut 2,4 Millionen Franken. Dieser Preis schien einigen Votanten zu hoch. Es kam der Vorwurf auf, man habe sich von den Eigentümern erpressen lassen, in dem diese zuerst das Näherbaurecht nicht gewährt, im Gegenzug aber einen hohen Kaufpreis verlangt hätten. Gemeindepräsident Stefan Gschwind (CVP) betonte jedoch, dass die Wohnungen vor allem im Innern in einem sehr guten Zustand seien, da zuletzt vieles saniert und erneuert wurde. Auch der Gemeindekommission schien der Preis im Vergleich zu den Mieteinnahmen, die die Gemeinde später einmal generieren kann, zuerst zu hoch, erklärte Präsident Tycho Leifels (FDP). «Im Hinblick darauf, dass es keine möglichen Alternativen gibt, ist der Kaufpreis am Ende aber nicht allzu hoch.»

Ganzes Areal im Gemeindebesitz

Im Verhältnis dazu ist das Swisscom-Gebäude mit 1,65 Millionen Franken günstiger. Gemeindepräsident Gschwind gab zu, dass dabei auch eine mögliche Asbest- und Altlastensanierung den Preis gedrückt habe. Zudem muss die Gemeinde der Swisscom im Untergeschoss Dienstbarkeit für die technische Infrastruktur gewähren. Die Swisscom wird sich in Zukunft im Erdgeschoss bei der Gemeinde einmieten.

Dank den neuen Räumlichkeiten, die auch nach der Bauphase für schulische Infrastrukturen wie Kindergarten, Mittagstische oder Tagesstrukturen genutzt werden könnten, kann das Schulhaus Mühleboden gemäss Gemeinderat kleiner gebaut werden. Mit den beiden Liegenschaftskäufen gehört der Gemeinde nun das ganze Areal, auf dem sich neben dem Schulhaus Mühleboden und der Turnhalle auch das Schulhaus Benken, der Sportplatz, der Werkhof und der 99er-Treff befinden.