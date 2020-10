Entwicklung Lysbüchel-Areal – Schulhaus Lysbüchel öffnet still und leise seine Tore Nach drei Jahren im Schulprovisorium auf der Voltamatte starten rund 200 Basler Schülerinnen und Schüler den Unterricht am neuen Standort. Wegen Corona fand keine offizielle Eröffnungszeremonie statt. Alessandra Paone

Auf dem Dach des neuen Schulhauses Lysbüchel befinden sich der Haupt-Pausenplatz und ein Sportfeld. Foto: Nicole Pont

Ohne offizielle Feier, ohne Rundgang für die Medien durch die neuen Räume und ohne Bilder von den Kindern an ihrem ersten Schultag nach den Herbstferien – es ist Corona, und alles ist anders, selbst die Eröffnung eines Grossprojekts wie des neuen Primarschulhauses im Lysbüchel-Gebiet, gegen das sich einst insbesondere das Gewerbe massiv gewehrt hatte. «Die Schulen sollen sichere Orte bleiben, deshalb ist jetzt nicht der Zeitpunkt, mit externen Gruppen Schulhäuser zu besuchen. Wir planen für November einen Rundgang», sagt der Sprecher des Basler Erziehungsdepartements, Simon Thiriet. Am Montag begann nach drei Jahren im Schulprovisorium Voltamatte für rund 200 Schülerinnen und Schüler der Unterricht am neuen Standort.