Schulzeugnisse im Kanton Baselland – Schulchecks werden nicht benotet Die Baselbieter Regierung passt die Verordnung an: Die Resultate der Checks sollen für die Leistungsbeurteilung keine Rolle spielen – auch nicht beim Übertritt in die Sek. Thomas Dähler

Schulcheck in einer neunten Klasse: Die Ergebnisse werden in allen vier beteiligten Kantonen der Nordwestschweiz nicht benotet. Foto: Archiv Tamedia

Die Kantone Basel-Stadt, Solothurn und Aargau haben Noten für die vierkantonalen Schulchecks von Anfang an ausgeschlossen. Jetzt hat dies die Regierung auch für den Kanton Baselland entschieden. Auch die Regelung, wonach die Checks als Orientierungshilfe im Hinblick auf einen Übertrittsentscheid in die Niveaus der Skundarschule dienen, hat die Regierung aus der Verordnung entfernt. Sie erfüllt damit ein Postulat von Landrätin Caroline Mall (SVP) und Mitunterzeichnern aus mehreren Parteien. Eingereicht wurde der Vorstoss im Mai 2018 mit dem Titel «P6-Checks als Zünglein an der Waage für den Übertritt».