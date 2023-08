Die Gemeinde Münchenstein informiert – Schulbeginn am 14. August – Sicherheit auf dem Schulweg Am Montag startet das neue Schuljahr. Die Gemeinde Münchenstein ruft zur Vorsicht auf – und bietet Verkehrslotsen zur Hilfestellung auf. Mitteilung der Gemeinde

Nach den Sommerferien startet am Montag, 14. August 2023, das neue Schuljahr. Viele Schülerinnen und Schüler sowie Kindergartenkinder begeben sich auf ihren ersten Schul-, respektive Kindergartenweg überhaupt. Aus diesem Grund ist für alle Verkehrsteilnehmenden in besonderem Mass Vorsicht geboten – ganz besonders rund um die Schulhäuser und Kindergärten. Es gilt, die Geschwindigkeit anzupassen, um das Fahrzeug bei Bedarf schnell abbremsen zu können. Die Eltern sind dazu aufgerufen, den Schulweg gemeinsam mit den Kindern zu üben, auf Gefahren aufmerksam zu machen und selbstständiges Handeln zu fördern. Farbige Kleidung und Reflektoren tragen zur besseren Erkennbarkeit der Kinder im Verkehr bei. Um den Kindern den Schulweg zu erleichtern, werden zwei Routen, die verkehrsreiche Strassen mit komplexen Übergängen queren, mit Hilfe von Lotsen bzw. Lotsinnen zusätzlich gesichert. Diese werden vorgängig durch die Gemeindepolizei geschult und kommen in der Regel jeweils morgens, mittags und nachmittags an den Standorten Rauracherstrasse und Grubenstrasse zum Einsatz – an letzterem Standort lediglich bis zu den Herbstferien, da es sich hier um ältere Primarschulkinder handelt. Die Lotsen sind ausschliesslich dafür besorgt, den verkehrsunerfahrenen Kinder Hilfestellungen zu bieten, nicht aber, den Verkehr zu regeln oder Bussen auszusprechen.

Die Informationen in diesem Artikel wurden von der Gemeinde verfasst und zur Verfügung gestellt. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.