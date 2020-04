Ausstieg aus dem Lockdown – Schulalltag wird anders als normal Baselland startet am 11. Mai wieder mit dem Unterricht in den Volksschulen mit vollen Klassen und regulärem Stundenplan. Simon Erlanger

«Wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben», sagt die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind. Foto: Nicole Pont

«Ich freue mich, dass es offiziell ist und die Rückkehr zum Schulalltag möglich wird.» So kommentiert die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Geschwind am Donnerstag an einer Online-Medienkonferenz die Wiederaufnahme des Betriebs der Primar- und Sekundarschulen am 11. Mai.

Da das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nur von einer geringen Gefährdung der Kinder ausgehe, habe sich der Kanton Baselland dafür entschieden, den Unterricht im normalen Klassenverband und mit regulärem Stundenplan abzuhalten. Geprüft worden seien auch Halbklassen. Aus betrieblichen Gründen und wegen der niedrigen Ansteckungsraten unter Kindern und Jugendlichen habe man sich gegen halb leere Klassen und einen reduzierten Stundenplan entschieden, so Gschwind. In einer Halbklasse könne auch nicht so viel Stoff vermittelt werden.

Trotz der Rückkehr zum regulären Betrieb sei man aber von Normalität noch weit entfernt: «Es wird nicht wie vorher, wir müssen lernen, mit dem Coronavirus zu leben», betont Gschwind. «Für uns hat Priorität, dass Risikogruppen geschützt werden. Das führt dazu, dass der Schulalltag eben doch anders ist als normal.»

Risikogruppe Lehrpersonen

Konkret gehe man davon aus, dass zwischen zehn und zwanzig Prozent der Lehrerinnen und Lehrer am 11. Mai nicht einsatzbereit seien, da sie selbst wegen ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes oder jemand aus dem familiären Umfeld zu einer Risikogruppe gehörten. Das habe Einfluss auf den Schulbetrieb, sagt Beat Lüthy, Leiter des Baselbieter Amts für Volksschulen. Die Schulen hätten jetzt genau eine Woche Zeit, sich entsprechend zu organisieren.

Grundlegend sei auch die Einführung eines Schutzkonzepts nach Vorgaben des Bundes. Abstandsregeln seien zwischen den Schülerinnen und Schülern zwar nicht durchzusetzen, aber sehr wohl zwischen Schülern und Lehrpersonen und unter den Lehrpersonen. Die konkrete Umsetzung der Schutzkonzepte überlasse man den Schulen vor Ort, dies aufgrund der unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten. Schutzkonzepte sollen auch für Sonder- und Musikschulen gelten. Schullager, Schulreisen und Abschlussveranstaltungen fallen bis auf weiteres aus. Noten gibt es bis Ende des Schuljahres in den Volksschulen nicht mehr. Es zählen frühere Bewertungen.

Endgültig keine Maturaprüfungen

Dies gilt auch für die Abschlussprüfungen. Es zählen die Erfahrungsnoten. Mit dem Entscheid des Bundes vom Mittwoch kann Baselland auf schriftliche Maturaprüfungen verzichten, nachdem die mündlichen bereits früher abgesagt worden sind.

Bildungsdirektorin Gschwind zeigt sich erleichtert über den – wie sie sagt – lange ersehnten Entscheid. «Jetzt haben die Schülerinnen und Schüler endlich Planungssicherheit.» Dass nur noch die Erfahrungsnoten zählten, sei unproblematisch. Normalerweise würden diese 80 Prozent der Noten der Abschlusszeugnisse ausmachen, wie Marc Rohner, Leiter der Hauptabteilung Mittelschulen, ergänzt. Von 13 Fächern würden in normalen Jahren nur 5 geprüft.

Regulär wieder aufgenommen wird auch der Betrieb in Kindergärten und Kitas. Man habe Verständnis dafür, dass manche Eltern aufgrund der oft widersprüchlichen Informationen zu Corona verängstigt seien und vielleicht ihre Kinder noch nicht ausser Haus lassen wollten. Man suche das Gespräch. Generell herrsche aber Schulpflicht.