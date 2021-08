Kolumne von Christoph Eymann – Schul-Sommerferien damals Das Ende der Sommerferien gibt Anlass, zurückzublicken. Christoph Eymann

Früher wie heute ein besonderes Vergnügen für Kinder: Seifenkisten bauen und Rennen fahren. Symbolbild: Sabine Rock

Wie haben wir in den 50er- und 60er-Jahren die ersehnten sechs Sommerferienwochen verbracht? Nur wenige Kolleginnen und Kollegen der Primarklasse im Theodors-Schulhaus reisten mit ihren Familien ins Ausland. Saanenmöser, das Goms, das Verzascatal, das Appenzellerland und das Unterengadin waren Feriendestinationen, über die dann später im obligaten Schulaufsatz «Ein Ferienerlebnis» berichtet wurde. Länger als zwei Wochen dauerten Familienferien kaum.

Die meiste Zeit verbrachten wir in Basel. An heissen Tagen gab es für uns Kollegen nur ein Ziel: den Eglisee. Versehen mit guten Ratschlägen, Mahnungen zur Vorsicht, dem Batzen für den Eintritt, der Plastikflasche samt aufsetzbarem Becher mit lauwarmem Tee, einem Apfel und einem Stück Brot und – sehr wichtig – mit einem Schlössli, um das «Schliess-Kästli» mit den Kleidern zu sichern, gings per Tram zum Eglisee. Ehrensache, sich nicht im Familienbad aufzuhalten, sondern im «Diefe», auch wenn man sich dort nur am Beckenrand bewegte. Gross war die Bewunderung für den Kollegen, der den «Neptun-Sprung» vorführte. Die Attraktion im Eglisee war aber der «Kaste-Hans».