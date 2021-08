Impfung gegen Covid-19 – Schützen können ihn nur die anderen Reto Weibel hat eine Lungentransplantation hinter sich. Deshalb kann sein Immunsystem trotz Impfung nicht genügend Antikörper gegen das Coronavirus bilden. Wie ihm geht es bis zu 200’000 Menschen in der Schweiz. Alexandra Bröhm

Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sind nur geschützt, wenn viele sich impfen lassen. Foto: Anadolu Agency, Getty Images

Reto Weibel ist doppelt geimpft. Trotzdem hat sein Immunsystem kaum Antikörper gegen das Coronavirus gebildet. Dafür gibt es einen medizinischen Grund: Weibel muss Medikamente einnehmen, die sein Immunsystem stark unterdrücken. Er leidet seit Geburt an zystischer Fibrose, einer Erbkrankheit. Sie greift die Lunge stark an. Vor sieben Jahren konnte ihm nur eine Lungentransplantation das Leben retten. Ohne Immunsuppressiva würde sein Körper das fremde Organ jedoch abstossen.

Mit seinem Schicksal ist Weibel nicht allein. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schätzt, dass es in der Schweiz 100’000 bis 200’000 Betroffene gibt, die trotz doppelter Impfung kaum Schutz vor einer Infektion mit Covid-19 haben. Obwohl sie – wie auch Weibel – häufig zu den Risikopatientinnen und -patienten für einen schweren Verlauf der Krankheit gehören.

«Während der ersten Welle habe ich mich in die Ferienwohnung meiner Eltern zurückgezogen, lebte völlig isoliert.» Reto Weibel

Geschützt sind sie nur, wenn sich möglichst viele Menschen mit normal funktionierendem Immunsystem impfen lassen. Die jetzt kursierenden ansteckenderen Virusvarianten wie Delta erschweren das weiter. Vor allem wenn die Fallzahlen wieder stark steigen und das Virus breit in der Bevölkerung zirkuliert, wird die Situation für den 51-jährigen Weibel heikel.

Eine Herausforderung ist die Pandemie für ihn schon seit Beginn. «Während der ersten Welle habe ich mich in die Ferienwohnung meiner Eltern zurückgezogen, lebte völlig isoliert.» Ihm war von Anfang an klar, dass Covid-19 für ihn eine grosse Gefahr bedeutet. Auch Behandlungen, die für ihn wichtig sind, wie regelmässige Physiotherapie, fielen weg.

Die Impfung wirkte nicht wie erhofft

Als dann die Impfungen Anfang des Jahres auf den Markt kamen, war die Erleichterung gross. Obwohl Weibel nicht verstehen konnte, dass er im Kanton Bern nicht in der ersten Impfgruppe eingeteilt wurde. «Mein Vater hat mir sogar angeboten, seinen Impftermin zu übernehmen. Aber das ging nicht.» Mitte Februar bekam Weibel dann die erste Dosis, Mitte März die zweite. Doch die Wirkung war nicht die erhoffte.

Eine Studie der US-Universität Johns Hopkins hatte im Mai gezeigt, dass Menschen, deren Immunsystem aus medizinischen Gründen unterdrückt ist, nach der zweiten Impfung nur in der Hälfte der Fälle überhaupt Antikörper entwickeln. Und meist liegt der Spiegel dieser Antikörper, falls sie vorhanden sind, weit unter jenem, den Gesunde entwickeln. Und vermutlich auch unter dem nötigen Spiegel, um vor schweren Verläufen zu schützen.

«Wie manche Menschen Freiheit definieren, finde ich seltsam», sagt Reto Weibel. Foto: PD

«Ich hatte zwar Glück», sagt Weibel, «ich gehöre wenigstens zu jenem Teil der Patienten, die eine kleine Menge Antikörper entwickelt hat.» Ausreichend ist das aber kaum. Eine israelische Studie, die letzte Woche im «New England Journal of Medicine» erschienen ist, gab weitere Hinweise darauf, dass eine hohe Anzahl Antikörper vermutlich besseren Schutz vor Infektion bedeutet. Wie hoch die Werte tatsächlich sein müssen, um zu schützen, weiss man aber noch nicht.

Kaum Schutz nach zwei Impfdosen haben nicht nur Menschen, die eine Organtransplantation hinter sich haben. Auch die Therapien von Autoimmunerkrankungen können dazu führen, dass die Immunantwort eingeschränkt ist. Das Gleiche gilt für gewisse Krebstherapien, zum Beispiel bei Leukämie. Zwar sind für die Immunantwort nicht nur die Antikörper entscheidend, sondern auch die zelluläre Immunantwort mit den T-Zellen spielt eine Rolle. Eine deutsche Studie zeigte jedoch vor einigen Monaten, dass bei immunsupprimierten Patienten und Patientinnen wohl auch die T-Zell-Antwort auf die Impfung schlechter ausfällt.

«Es macht mir zu schaffen, dass so wenig Solidarität da ist.» Reto Weibel

Es ist für Betroffene nicht leicht, mit dem Gefühl fertigzuwerden, dass sie nur geschützt sind, wenn andere sich schützen. «Es macht mir zu schaffen, dass so wenig Solidarität da ist», sagt Weibel. «Auch wie manche Menschen Freiheit definieren, finde ich seltsam. Sollte die Freiheit nicht dort aufhören, wo sie anderen schadet?» Sehr schwer sei für ihn auszuhalten, wenn sich Menschen mit unwissenschaftlichen Argumenten gegen die Impfung aussprechen. «Sie lesen irgendetwas auf Social Media und glauben das. Anstatt den Wissenschaftlern zu glauben, die sich seit Jahrzehnten mit diesen Themen beschäftigen.»

In seinem nahen Umfeld erlebe er glücklicherweise grosse Solidarität. Alle nahen Bezugspersonen hätten sich so früh wie möglich doppelt impfen lassen. Weibels Frau arbeitet als Körpertherapeutin. Auch ihre Patienten und Patientinnen würden sich sehr rücksichtsvoll verhalten. Er lebe zwar so normal wie möglich, aber gewisse Einschränkungen würden für ihn wohl noch lange bleiben, glaubt Weibel. Ans Einkaufen beispielsweise sei sicher noch lange nicht zu denken. Trotzdem sagt er: «Ich bin dankbar für das, was ich habe.» Bevor er seine Lungentransplantation bekam, hielt ihn nur noch eine Herz-Lungen-Maschine am Leben. Auch nach dem Eingriff gab es Komplikationen. Drei Wochen lag er im Koma. «Deshalb ist auch meine neue Lunge leider etwas angegriffen.»

Betroffene setzen Hoffnung auf eine dritte Impfdosis

Mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins ist Weibel nicht allein. Im Fachmagazin «Jama» berichtete kürzlich eine Ärztin, die selbst an einer Autoimmunkrankheit leidet und nach zwei Impfdosen keinen Schutz aufbauen konnte, von ihren Erfahrungen der letzten Monate: «Die Pandemie fühlt sich für mich so an, als wäre ich in einem Ausdauerlauf mit Fremden am Bein zusammengebunden. Gemeinsam rennen wir in Richtung der Ziellinie Normalität. Nur wenn sie dort ankommen, schaffe ich es auch über die Linie. Aber ständig entscheidet sich jemand, frühzeitig in eine Bar abzubiegen.»

Hoffnung setzen Betroffene jetzt auf eine dritte Impfdosis. Auch das BAG hat seine Impfempfehlungen am 21. Juli zu diesem Thema aktualisiert. Menschen mit einer schwer immunsupprimierenden Behandlung sollten vier Wochen nach der zweiten Impfdosis überprüfen lassen, wie hoch ihr Antikörperspiegel ist. Sind keine oder kaum Antikörper vorhanden, sollen die Betroffenen zwei Monate nach der zweiten eine dritte Impfdosis bekommen.

Reto Weibel hat seine dritte Spritze vor zwei Wochen bekommen. Er weiss noch nicht, ob sein Immunsystem nun mehr Antikörper hat bilden können. Auf den Test, um das festzustellen, wartet er noch.

