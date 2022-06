Weiteres Blutbad in den USA – Schütze eröffnet Feuer in einem Spital – mehrere Tote Nur eine Woche nach dem Amoklauf an einer Primarschule in Texas hat nun ein Mann in der Stadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma am Mittwoch das Feuer in einem Spital eröffnet.

Tatort war das St.-Francis-Hospital in Tulsa, im Bundesstaat Oklahoma. Google Street View

Ein Mann hat in der Stadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma nach Polizeiangaben das Feuer in einem Krankenhaus eröffnet und mehrere Menschen verletzt oder getötet. «Wir können bestätigen, dass vier Personen tot sind, darunter der Schütze», teilte die Polizei am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Zuvor hatte die Polizei von mehreren Verletzten und möglicherweise mehreren Toten berichtet. Polizisten durchsuchten derzeit das Gebäude, das zum St.-Francis-Krankenhaus in Tulsa gehört, hiess es.

Die Polizei teilte mit, die Beamten seien wegen eines mit einem Gewehr bewaffneten Mannes zu dem Krankenhaus gerufen worden. Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt. Die USA werden derzeit von einer ganzen Serie von Taten erschüttert, bei denen Bewaffnete das Feuer eröffnen und mehrere Menschen töten.

Eine Woche nach Blutbad an Schule

Erst am Dienstag vergangener Woche hatte ein 18-Jähriger an einer Grundschule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet. Der Amokläufer verschanzte sich in einem Klassenraum und tötete 19 Kinder und zwei Lehrerinnen, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde.

Wenige Tage zuvor hatte ein Schütze in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert – 11 der 13 Opfer waren schwarz. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, gegen den mutmasslichen Schützen solle an diesem Donnerstag in Buffalo Anklage erhoben werden.

Besonders der Amoklauf von Uvalde hat die Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA einmal mehr angefacht. US-Präsident Joe Biden – ein Demokrat – hat sich dafür ausgesprochen. Viele Republikaner sperren sich aber seit Jahren gegen strengere Regularien, wie etwa ein Verbot von Sturmgewehren. Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmass an Waffengewalt zu kämpfen. Im Jahr 2020 waren Schusswaffenverletzungen Todesursache Nummer eins für Kinder und Jugendliche in den USA, noch vor Verkehrsunfällen.

SDA/roy

