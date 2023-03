Rettungskräfte im Grosseinsatz – Schüsse in Hamburg – mehrere Tote und Verletzte Am Donnerstagabend hat es in Hamburg eine Schiesserei gegeben. Den Behörden zufolge ereignete sich die Tat während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas. UPDATE FOLGT

Die Polizei ist in Spezialausrüstung in Hamburg im Einsatz. Foto: Jonas Walzberg (Keystone)

Bei einer Schiesserei in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden. Die Polizei spricht von einer «Grosslage». «Die Toten haben alle Schussverletzungen», sagte ein Polizeisprecher. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von einem Grossaufgebot an Spezialkräften der Polizei. Demnach trugen Rettungskräfte Personen aus einem Gebäude der Zeugen Jehovas.

Die Hamburger Behörden haben eine Warnung herausgegeben, es war die Rede von einer «extremen Gefahr». Menschen wurden dazu aufgefordert, zuhause zu bleiben und sich nicht ins Freie zu begeben. Die Polizei meldet jedoch inzwischen, es gebe keine Hinweise auf einen flüchtigen Täter. Es gebe vielmehr «Hinweise darauf, dass ein Täter eventuell im Objekt ist, sich eventuell sogar unter den Toten befindet», sagte ein Polizeisprecher.

Die Schüsse fielen der Polizei zufolge im Stadtteil Alsterdorf. Das Gebiet um den Tatort sei grossräumig abgesperrt worden. Auf Bildern sind Krankenwagen zu sehen, die sich in einer Strasse hintereinander reihen. Umliegende Spitäler seien wegen eines «Massenanfalls» an Verletzten alarmiert und in Alarmbereitschaft versetzt worden. Im Einsatz stehen auch Spezialkräfte.

Der Vorfall ereignete sich den Behörden zufolge während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas. Die «Bild»-Zeitung berichtet, es gebe sieben Todesopfer und mindestens acht Verletzte.

Hamburgs Bürgermeister schreibt bei Twitter: «Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe.»

Die Polizei stuft die Schüsse laut Sicherheitskreisen als Amoktat ein. «Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor», schreibt die Polizei auf Twitter.

SDA/oli

