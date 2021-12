Horrorerlebnis auf der Aare – Schüsse im Naherholungsgebiet Ein Stand-up-Paddler erlebte den Schreck seines Lebens: Er fürchtete, Ziel eines Heckenschützen zu sein. Am Ende stellte sich heraus: Es war ein Entenjäger. Chris Winteler

V or der Schussabgabe m uss der Jäger sicherstellen, dass keine Personen gefährdet sind. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es geschah an einem der letzten warmen Herbsttage dieses Jahres, an einem Montag gegen 16 Uhr: Ein Stand-up-Paddler paddelt gemächlich auf der Aare. Er gleitet entlang eines beliebten Naherholungsgebiets zwischen Lüsslingen und Grenchen im Kanton Solothurn. Es ist ganz still, nur die Stimmen der Vögel, das Eintauchen des Paddels ins Wasser. Am Ufer sieht der Paddler eine Frau mit einem kleinen Kind, das auf einer Schaukel sitzt.

Aus dem Nichts dann ein Knall! Ein furchtbar lauter Knall. Der Mann fällt vor Schreck fast ins Wasser. Was war das? Er sieht, wie die Mutter das Kind an der Hand nimmt und rasch verschwindet. Kein Mensch sonst weit und breit. Der Mann kehrt um, paddelt so zügig wie nur möglich zurück zum Startplatz bei Lüsslingen.