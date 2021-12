Weihnachten für Obdachlose ohne 3-G-Regel – Schüfeli und Dörrbohnen – auch ohne Covid-Zertifikat Im Tageshaus für Obdachlose können suchtkranke, wohnungslose und sozial isolierte Menschen ein Weihnachtsmittagessen geniessen. Dina Sambar

Das Tageshaus für Obdachlose ist religionsfrei. Trotzdem gibt es hier etwas Adventsdekoration und um Weihnachten ein spezielles Mittagessen (Bild aus früheren Jahren). Foto: Henry Muchenberger

Die Kundenweihnacht, die traditionelle Feier für Armutsbetroffene und Heimatlose, wurde wegen der Corona-Massnahmen abgesagt. Man wollte an Weihnachten niemanden wegen eines fehlenden Covid-Zertifikates nach Hause schicken müssen. Und so wird das Tageshaus für Obdachlose, für suchtkranke, wohnungslose und sozial isolierte Menschen in diesen Tagen noch wichtiger. Das Haus an der Wallstrasse 16 ist eines der wenigen Orte, an denen sich Menschen ohne Zuhause über die Festtage ungestört aufhalten, duschen und wärmen können.

Eigentlich stellt sich im Tageshaus dasselbe Problem wie bei der Kundenweihnacht: Für viele der Gäste stellt es eine riesige Hürde dar, sich impfen oder testen zu lassen. «Es ist nicht ganz einfach, sich anzumelden, ohne Krankenkassen-Karte, Handy oder richtige Aufenthaltsbewilligung», sagt Christoph Zeiser. Zwar bietet das Tageshaus für Obdachlose diesbezüglich Hilfe und Begleitung an, doch auch das habe seine Grenzen. «Wir können sie nicht einfach auf die Strasse stellen, weil sie kein Zertifikat haben. Der Sinn des Tageshauses ist ja, genau für Leute da zu sein, die sonst zwischen Stuhl und Bank fallen und kein Angebot haben, da sie Auflagen nur schwer erfüllen können», so der stellvertretende Hausleiter weiter.