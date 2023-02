Klassik in Riehen – Schubert mit Klasse-Sopranistin und Naturhorn Am Sonntagabend wurde die Schubertiade in der Dorfkirche Riehen mit einem Liederabend fortgesetzt. Grosses Können, historische Instrumente und einige Lacher sorgten für ein gelungenes Konzert. Lukas Nussbaumer

Klare und nuancierte Stimme: Opernsängerin Nikola Hillebrand überzeugte in Riehen auch im Liedfach. Foto: Christian Kleiner

Eigentlich hätte an diesem Liederabend mit Sandrine Piau einer der grossen Stars am Sopranistinnen-Himmel in der Dorfkirche Riehen auftreten sollen – Piau fiel allerdings krankheitsbedingt aus und musste kurzfristig ersetzt werden. Jan Schultsz, künstlerischer Leiter der Schubertiade und Pianist des Abends am historischen Hammerklavier, nahm es locker: «Damit muss man rechnen, wenn man in der Champions League der Musik mitspielen will.»