Abschaffung der Verrechnungssteuer – Schub für die Schweizer Wirtschaft – oder für Steuerhinterzieher? Am 25. September entscheidet das Volk, ob Teile der umstrittenen Steuer gestrichen werden. Wir haben für Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengestellt. Konrad Staehelin

Niemand weiss mit Sicherheit, ob bei einer Abschaffung der Verrechnungssteuer langfristig trotzdem ein Plus für den Fiskus herausspringen würde: Szene aus dem Steueramt des Kantons St. Gallen. Foto: Keystone

Einer der klassischen Konflikte zwischen der Linken und der Rechten (welche Steuern brauchts, und wie hoch sollen sie sein?) geht in eine nächste Runde: Nachdem die Stimmbevölkerung im Februar die Abschaffung der Stempelsteuer mit 62,6 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt hat, entscheidet sie bei der nächsten Abstimmung über die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer.

Worum geht es bei der Abstimmung?

Die Verrechnungssteuer auf Zinsen auf inländische Obligationen soll auf 2023 abgeschafft werden. Ebenfalls soll die Umsatzabgabe auf inländische Obligationen abgeschafft werden. Die Streichung der Verrechnungssteuer gilt nur für neu emittierte Titel. Hinzu kommt eine Reihe kleinerer Veränderungen von untergeordneter Bedeutung. Gegen diesen Beschluss von Bundesrat und Parlament haben SP, Grüne und Gewerkschaften das Referendum ergriffen.

Cédric Wermuths SP ist im Kampf gegen die Verrechnungssteuer-Abschaffung federführend. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Was ist die Verrechnungssteuer?

Eine Verrechnungssteuer von 35 Prozent fliesst jeweils an den Bund, wenn Anleger einen Ertrag aus einer inländischen Kapitalanlage erhalten. 2021 gingen Beträge in der Höhe von 33,6 Milliarden Franken bei der Steuerverwaltung ein. Davon stammten 82 Prozent aus Dividendenerträgen und 5 Prozent aus Zinsen auf Obligationen; um Letztere geht es in der aktuellen Abstimmung. Obligationen, auch Anleihen genannt, sind Titel, die einem Gläubiger bescheinigen, einem Schuldner wie zum Beispiel einer Firma oder der öffentlichen Hand Geld zu einem vorher ausgemachten Zins geliehen zu haben.

Privatanleger erhalten die Verrechnungssteuer zurück, wenn sie die Anlage in ihrer Steuererklärung angeben; Firmen können den Betrag bei der Steuerverwaltung zurückfordern. Die Verrechnungssteuer ist damit eine sogenannte Sicherungssteuer: Sie dient dazu, die Steuerehrlichkeit zu erhöhen.

2021 zahlte die öffentliche Hand 24 Milliarden Franken, die sie in den Vorjahren erhalten hatte, wieder an die Absender zurück. 5 Milliarden Franken wurden dagegen nicht zurückgefordert und flossen in die Staatskasse: Davon behält der Bund 90 Prozent, 10 Prozent gehen an die Kantone.

Was ist die Umsatzabgabe?

Bei den meisten Käufen und Verkäufen von Wertpapieren verlangt der Bund eine Abgabe. Sie beträgt 1,5 beziehungsweise 3 Promille des Kaufpreises, abhängig davon, ob es sich um inländische oder ausländische Titel handelt. Nur die Abgabe auf inländische Obligationen soll abgeschafft werden. Um den Finanzplatz wettbewerbsfähig zu halten, wurden in der Vergangenheit zahlreiche Ausnahmen erlassen. 2021 nahm der Bund 1,6 Milliarden Franken über die Umsatzabgabe ein. Dabei entfiel allerdings der grösste Teil auf Wertpapiere im Ausland, zudem spielen Aktien eine deutlich wichtigere Rolle als Obligationen.

Wieso sollen die Abgaben gestrichen werden?

Der Bundesrat und die bürgerliche Mehrheit des Parlaments sind der Meinung, dass das aktuelle Regime den Standort Schweiz benachteiligt. Durch die Verrechnungssteuer entstünden den Anlegern ein temporärer Liquiditätsentzug und administrativer Aufwand. Darum hätten sie einen Anreiz, Obligationen eher an ausländischen Finanzplätzen zu kaufen, wo solche Hindernisse nicht oder in abgeschwächter Form bestünden. Darum wichen auch Schweizer Unternehmen für die Ausgabe ihrer Obligationen ins Ausland aus, bauten dort entsprechende Infrastrukturen mit Personal aus, zahlten Steuern und liessen sich von lokalen Banken beraten. Mit einem Ja zur Vorlage würde die Schweiz hier attraktiver, so die Befürworter.

Hinzu käme, so ein Argument, dass der lokale Kapitalmarkt belebt würde, falls Unternehmen neu mehr Fremdkapital im Inland aufnähmen. Dadurch würden die Zinsen für Obligationen tendenziell sinken, was das Beschaffen von Fremdkapital auch für die öffentliche Hand vergünstige.

Wie viel Geld entgeht dem Fiskus damit?

Bei einer Annahme fielen nach einer Schätzung des Bundes einmalig Einnahmen von über einer Milliarde Franken weg, die für die Bedienung der Rückforderungen eingeplant gewesen wären. Hierfür wurden jedoch Rückstellungen gebildet. Dieser Ausfall würde also kein Loch in die Kasse reissen.

Budgetwirksam würde hingegen ein Wegfall von je einem zweistelligen Millionenbetrag bei der Verrechnungssteuer und der Umsatzabgabe, schätzt das zuständige Finanzdepartement von Bundesrat Ueli Maurer. In den Jahren danach würden die Mindereinnahmen durch das Fehlen der Verrechnungssteuer jeweils um rund 25 Millionen Franken zunehmen, weil mehr auslaufende durch neue, dann verrechnungssteuerfreie Obligationen abgelöst würden. Bei konstanten Bedingungen, womit vor allem das Tiefzinsumfeld gemeint ist, würden die Einnahmeausfälle langfristig zwischen 215 und 275 Millionen Franken betragen. Die Gegner der Vorlage werfen dem Bund dabei allerdings Schönfärberei vor: Bei stark steigenden Zinsen könnten die Ausfälle bis auf 800 Millionen Franken steigen.

Kommt das Geld wieder rein?

Spätestens bei der Schätzung von künftigen Mehreinnahmen beginnt das Kaffeesatzlesen: Die Bankiervereinigung hat sich zumindest daran versucht, zu errechnen, welches Vermögen zurück in die Schweiz geholt werden könnte: Sie kommt für den Zeitraum von fünf Jahren auf eine Summe von 900 Milliarden Franken. Die Rechnung fusst allerdings auf einer Reihe von Annahmen; empirische Nachweise, warum ein solches Szenario wahrscheinlich ist, gibt es bis anhin nicht. Vor allem aber ist völlig unklar, zu welcher Wertschöpfung, zum Beispiel durch die Schaffung neuer Jobs, die Verschiebung einer solchen Summe in die Schweiz führen würde.

Das Finanzdepartement geht davon aus, die Arbeiten rund um Ausgabe, Verwaltung und Beratung dürften für genügend Steuersubstrat auf Bundesebene sorgen, dass die Kosten der Reform innert fünf Jahren gedeckt seien. Bei den Kantonen könne das gar früher der Fall sein. Eine Anfrage dieser Zeitung, auf welcher Basis man diese Aussage getroffen habe, beantwortete die Behörde letzte Woche nicht.

Wie soll Steuerhinterziehung verhindert werden?

Der Bund benennt das Ziel der Verrechnungssteuer klar: «Die Steuer bezweckt in erster Linie die Eindämmung der Steuerhinterziehung.» Das würde bei einer Annahme der Initiative wegfallen. Es ist das wichtigste Argument für die Gegnerschaft. In ihrem Argumentarium fürchtet sie «eine Belohnung für Steuerhinterzieher:innen sowie eine Einladung für bisher ehrliche Steuerzahler:innen, künftig ebenfalls zu hinterziehen».

Tatsächlich plante der Bundesrat in seiner ursprünglichen Version noch mit einem Mechanismus, bei dem der Sicherungszweck erfüllt gewesen wäre, strich ihn aber nach der Vernehmlassung aus der Vorlage. Nun schreibt er, den Sicherungszweck zu stärken, wäre entweder zu komplex oder würde das Bankgeheimnis ritzen.

In welchem Ausmass Steuern bei einem Wegfall der Verrechnungssteuer zusätzlich hinterzogen würden, ist unbekannt. Die Bankiervereinigung führt auf ihrer Website aus, Obligationen würden sowieso kaum von Privatanlegern, sondern vielmehr von institutionellen Investoren wie Pensionskassen oder Versicherungen gehalten. Diese unterstünden der Buchführungspflicht.

Welche weiteren Argumente sind wichtig für die Diskussion?

Die Gegner argumentieren, dass eine Abschaffung vor allem den etwa 200 Grosskonzernen im Land zugutekäme. KMU dagegen finanzierten sich nicht über Obligationen. Weiter flössen bei einer Annahme «mindestens 500 Millionen Franken» an «ausländische Anleger:innen, Oligarchen und Steuerkriminelle» ab, heisst es im Argumentarium des Kontra-Lagers.

Tatsächlich würde ein erheblicher Teil der Steuern, die der Bund nicht mehr einnehmen würde, an Investoren ausserhalb der Schweiz gehen. Dass viele von ihnen entweder ihre Verrechnungssteuer nicht zurückgefordert oder aufgrund von Regelungen in den jeweiligen Doppelbesteuerungs­abkommen nur einen Teil davon zurückerhalten haben, machte bisher einen wichtigen Teil der Erträge aus. Der genannte Betrag von 500 Millionen Franken geht allerdings von einem stark erhöhten Zinsniveau aus.

Ich als Kleinanleger bezahle selbst jedes Jahr Verrechnungssteuern. Wie bin ich betroffen? Die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf neue Obligationen gilt auch für Privatinvestoren. Zudem fügte das Parlament im Dezember der Reform den Passus hinzu, dass auch Obligationenzinsen auf indirekten Anlagen, zum Beispiel Fonds, betroffen sind. Bei allen anderen Ertragsformen, zum Beispiel also Dividenden auf Aktien oder Zinsen auf dem Bankkonto, bleibt die Verrechnungssteuer bestehen.

